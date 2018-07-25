Культурный центр «Вдохновение» приглашает родителей с детьми посмотреть фильм «Айболит-66»

26 июля в 18:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» в рамках проекта «Семейный киноклуб» состоится показ фильма «Айболит-66» (режиссер Р. Быков , 1966 г.), снятого по мотивам известной стихотворной сказки К. И. Чуковского.

Зрители вместе с лектором Натальей Антроповой бесплатно посмотрят художественный фильм «Айболит-66» — «первую картину театральной киноэстетики», как отозвался о собственном фильме его режиссер и исполнитель одной из главных ролей Ролан Быков. Веселая, эксцентричная комедия о настоящей дружбе и о победе добра над злом снята по уникальной системе «вариоэкран», которая позволяла менять размер, формат и расположение изображения в кадре в зависимости от сюжета, и персонажи то находились внутри картинки, то выбирались «наружу», захватывая и удерживая внимание зрителей.

Лектор: Наталья Антропова — режиссер, писатель, художник. Окончила Московский государственный институт культуры. Автор и режиссер нескольких фильмов и программ телеканала «Культура», а также радиоспектаклей. Преподавала в Гуманитарном колледже РГГУ.

Вход свободный по регистрации.

О проекте: на встречах «Семейного киноклуба», ориентированных на детей в возрасте от 8 лет и родителей, проходят просмотры и обсуждения шедевров мирового кинематографа, детских фильмов, классических мультфильмов и просто важного, хорошего кино. Встречи проекта «Семейный киноклуб» помогут детям и взрослым разобраться в сложных вопросах кинематографа, приобщат к искусству кино и дадут возможность вместе научиться чему-то новому.