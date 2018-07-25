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Суд не признал «Форму воды» Дель Торо плагиатом
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Суд не признал «Форму воды» Дель Торо плагиатом 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Федеральный судья США Перси Андерсон отклонил иск к авторам фантастической киноленты «Форма воды», поданный сыном автора пьесы «Позволь мне услышать твой шепот» (1969), сообщает Variety.
По мнению судьи, пьеса и сценарий фильма значительно отличаются друг от друга, а совпадающие отрывки, указанные истцом, являются слишком общими и не могут служить объектом права.
Режиссер фильма «Форма воды» Гильермо Дель Торо в марте этого года получил за картину премию «Оскар». За десять дней до награждения Дэвид Зиндел, сын драматурга Пола Зиндела, подал на него в суд. В пьесе «Позволь мне услышать твой шепот» сюжет развивается вокруг дельфина, над которым ставят опыты на военной базе, в ленте «Форма воды» — вокруг человека-амфибии в аналогичной ситуации. И там, и там главная героиня — уборщица.
Ранее Гильермо Дель Торо утверждал, что не слышал пьесу во время ее трансляции по радио и не читал ее ранее.
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