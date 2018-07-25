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Анна Седокова пришла на премьеру фильма «Миссия Невыполнима» в «голом» топе, а Арина Кузьмина — в мини-шортах
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Анна Седокова пришла на премьеру фильма «Миссия Невыполнима» в «голом» топе, а Арина Кузьмина — в мини-шортах 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
24 июля в кинотеатре «Москва» при поддержке журнала GQ прошла российская премьера фильма «Миссия невыполнима: Последствия».
Это уже 6-ая часть культовой шпионской франшизы. Главную роль в фильме вновь исполнил Том Круз, а режиссером стал Кристофер МакКуорри. В широкий прокат фильм выходит 26 июля.
Первыми насладиться новыми приключениями Итана Ханта и его команды пришли Анна Седокова, которая выбрала для мероприятия весьма экстравагантный образ: надев спортивные брюки и прозрачный топ с дерзкой надписью, Виктория Шелягова выбрала наряд с футуристичным серебряным пальто, а Арина Кузьмина, появилась перед фотографами в очень коротких голубых шортах и жокейском пиджаке. Также среди гостей вечера были замечены Артем Королев, Ян Гэ, Джиган, Евгений Малкин, Александр Цыпкин и другие.
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Фото: пресс-служба
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