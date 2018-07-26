Фильм недели — «Мектуб, любовь моя» Абделатифа Кешиша

Если не входить в этот фильм постепенно, словно пробуя воду ногой, а разбежаться и сразу нырнуть, сперва не понимаешь, что происходит. И вдруг, поняв, испытываешь острое счастье: не происходит ничего. Просто море, брызги солнца на пересвеченной пленке, пляжный флирт, тебе 20 лет, пойдем снова купаться; красивые юные лица, ноги, груди, попы, особенно попы, — всё крупным планом.

Лето 1994-го, французский курортный город Сет, куда Амин (Шаин Бумедин) вернулся на каникулы. В Париже он учился на врача, но бросил. Теперь фотографирует и сочиняет сценарий фантастического фильма про любовь к женщине-роботу в 2020 г. Его любовь, подруга детства Офели, работает на ферме. Она обручена с солдатом Клеманом, который служит в Заливе, но, пока его нет, спит с Тони, кузеном Амина. Об этом все знают (и рассказывают друг другу по секрету), но Тони притворяется, что скрывает связь с Офели, заводя роман с каждой встречной, вот, например, с Шарлоттой, которая приехала из Ниццы с подругой Селин.

Да-да, знакомьтесь, сейчас еще пойдем в ресторан, где работают мамы Амина и Тони, а дядя по большей части пьет вино и не упускает случая посадить какую-нибудь юную деву к себе на колени. Солнце заходит, из ресторана мы идем в бар, Селин так хорошо танцует, приходят еще родственники, друзья, все долго со всеми целуются в щеку, уже кто-то в губы, а ты просто озираешься в этой толпе, наблюдаешь.

«Мектуб, любовь моя» кажется даже радикальней предыдущего фильма Кешиша — получившей каннскую «Золотую пальму» «Жизни Адели», где мы точно так же все три часа были от героини на расстоянии шага. Но там был сюжет — история любви и взросления. Там была драма. А в «Мектубе» сюжет целиком растворен в атмосфере, историй не меньше, чем персонажей, и все эти влюбленности, дружбы, измены пока лишь предвестия будущих драм.

Любовных, социальных, этнических: большинство героев, как и сам Кешиш, выходцы из Туниса, но во Франции 1994 г., какой она показана в фильме, цвет кожи никого не волнует. «Мектуб» по-арабски значит «судьба», а в основе картины — роман Франсуа Бегодо «Настоящая рана», но пока эта рана еще не нанесена, отсрочена: перед нами Canto Uno, «Песнь первая», как поясняет расширенное название. Не факт, что Кешиш снимет продолжение, как пока не продолжил и «Жизнь Адели», тоже имевшую подзаголовок «Главы первая и вторая».

Не факт, что это продолжение нужно. Оборванный на полуслове фильм похож на финальную сцену-флешбэк какой-нибудь драмы, герои которой умерли, но вот мы снова видим их живыми и счастливыми. Только трагическая история осталась за кадром, а флешбэк длится три часа.

Тут удивительная драматургия — характеры, сюжеты постепенно вырисовываются из незначащих вроде бы разговоров и мельком брошенных взглядов, а большие куски отданы чистому движению жизни: купанию, танцам, кормлению из соски ягнят. В кульминационной сцене Амин с фотоаппаратом остается ночью в отаре и ждет, когда разродится овца. И мы ждем вместе с ним, и овечьи роды Кешиш снимает, конечно, как чудо и таинство. И тут же дает еще одну кульминацию — дискотеку, переносит нас из тишины в грохот, в толпу захваченных общим безумием тел, на жаркий перекресток желаний, где каждый вытанцовывает страсть, и танец невозможно закончить, и сцена все длится и длится, как секс до изнеможения.

Совершенно понятно, что смотрим мы глазами Амина. Но одновременно с сильнейшим эффектом погружения создается дистанция, как будто режиссер переворачивает бинокль: вот близко-близко, а вот — не дотянуться. Даже когда атмосфера начинает искрить от возбуждения, как в феерической сцене на дискотеке, Амин не принимает участия в этом празднике плоти. Он внутри, но уже и снаружи, в будущем — рассказчик или режиссер, автор, запомнивший мир в тот момент, когда он был уже предначертан, но еще восхитительно юн.

В прокате с 26 июля