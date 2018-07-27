Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»

В прокате — шестой фильм франшизы «Миссия невыполнима»: Итан Хант наконец сталкивается с последствиями своих деяний на ниве спасения мира, но одолевает их так же ловко, как вертолеты с мотоциклами. Кроме того: Абделатиф Кешиш три часа вглядывается в тела и души молодых, а Белль и Себастьян продолжают умилять.

Жизнь явно на что-то намекает Итану Ханту ( Том Круз ). Во сне его навещает бывшая жена ( Мишель Монахэн ), а наяву новое задание приходит в томике «Одиссеи» Гомера. Пора возвращаться в прошлое? В каком-то смысле да: очередная невыполнимая миссия Ханта напрямую связана с предыдущей, когда он в «Племени изгоев» чуть не утонул, пытаясь остановить киллера-ренегата Соломона Лэйна ( Джаред Харрис ). Теперь тот за решеткой, но дело его живет: синдикат наемных убийц переродился в анархистскую организацию «Апостолы», которая грозит миру ядерным апокалипсисом и вот-вот заполучит три ядра плутония (украденных, как сообщает фильм, с русской военной базы на Колыме — ну, дела!). Задача Ханта — перехватить радиоактивный груз раньше террористов, но когда во время операции Итан отказывается ради плутония жертвовать жизнями товарищей (по-прежнему Винг Рэймс и Саймон Пегг ), приходится разбираться с последствиями этого поступка: плутоний в руках мутных личностей, подозрения в работе на врагов, вмешательство ЦРУ , которое навязывает в отряд «Миссия невыполнима» своего человека — наглого щегла Уокера ( Генри Кэвилл с прославившимися во время съемок фильма усами). Прошлое — в лице экс-супруги, Лэйна и фам фаталь из предыдущего фильма Ильзы Фауст ( Ребекка Фергюсон ) — тоже не замедлит напомнить о себе.

Надо ли говорить, что с последствиями своих поступков герой Круза справляется так же лихо, как и с гравитацией, возрастом и разнообразными средствами передвижения? Шестая «Миссия невыполнима» последовательно нащупывает под непробиваемым супершпионским образом Ханта человеческие черты — и не без трогательного, даже комичного восторга обнаруживает, что самой большой слабостью персонажа оказывается его несравненная любовь к людям. Впрочем, Кристофер МакКуорри (он же снимал и «Племя изгоев», но здесь добивается куда более устойчивого баланса между экшеном и юмором, интригой и драмой) знает, что вовсе не характер главного героя служит главным достоинством франшизы, и поэтому повышает ставки в плане изобретательности погонь и перестрелок, трюков и препятствий. Вот камера чуть ли не одним планом запечатлевает прыжок пары персонажей с парашютом — а вот провоцирует головокружение во время продолжительной вертолетной дуэли. Вот Круз на мотоцикле раз за разом уходит от столкновений на парижских улицах — а вот пересекает немалую часть Лондона, прыгая с крыши на крышу.

Именно во время исполнения одного из таких прыжков актер, любящий похвастать участием в трюках, как известно, сломал ногу — и как раз сверхчеловеческая выносливость Круза, его готовность жертвовать своим телом и здоровьем ради удачного кадра становятся тем аттракционом, который позволяет «Последствиям» удерживать внимание на протяжении двух с половиной часов. Старание же, с которым МакКуорри запечатлевает усилия своего ведущего актера, разливается по экрану чистой, почти первородной киногенией. При всей современной машинерии, которую задействует «Миссия невыполнима», кажется, именно эта франшиза на своем шестом фильме окончательно оформилась в подлинную наследницу классики немого кино, также постоянно требовавшего от своих звезд рисковать здоровьем. От Бастера Китона через Джеки Чана к Тому Крузу — вряд ли кто-то мог предположить, что история преодоления лимитов человеческого тела на киноэкране примет именно такой характер, но жаловаться, прямо скажем, грех.

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Юг Франции, 1994 год. Амин (Шаин Бумедин), девятнадцатилетний студент из Парижа, возвращается в родной прибрежный город Сет на летние каникулы. Амин мечтает стать сценаристом и снять кино о чистой, возвышенной любви роботов — и, конечно же, летнее Средиземноморье, словно в насмешку, окружит его взвинченной, источающей жар человеческой телесностью. Не успеет парень приехать на родину, как нечаянно станет свидетелем горячего секса подруги детства Офели (Офели Бо) с его кузеном Тони ( Салим Кешьюш ) — любовников не останавливает даже наличие у девушки уехавшего на заработки жениха. На осторожные инсинуации родственника Тони в ответ только пожмет плечами и потащит Амина на пляж, знакомиться со приехавшими отдохнуть студентками из Ниццы: верность партнеру, традициям и даже собственным принципам здесь не удается сохранить почти никому. И только Амин, с которым заигрывает то одна, то другая девушка, робко останавливается в шаге от плотских утех — вместо этого оставаясь даже не свидетелем, а вуайером, сквозь дымку романтических иллюзий взирающим на брачные игры земных обитателей и их последствия: на пляжах, в ресторанах, на гремящей курортными хитами середины 90-х дискотеке, да что там — даже в загоне для овец.

Три часа хронометража, мелочи жизни тунисской общины (кускус — хотя и без барабульки — в сюжете фигурирует) и отсылки к классической французской культуре от Гюго до Мальро, одна, но предельно откровенная сцена секса и одна, но максимально лобовая библейская аллюзия — проще говоря, ни один другой режиссер не мог бы снять «Мектуб, моя любовь», кроме Абделатифа Кешиша: это узнаваемо его кино. Уже этот бескомпромиссно авторский характер фильма позволяет «Мектубу» владеть зрительским вниманием — да и можно ли в принципе оторваться от того парада полуобнаженных молодых тел и проникнутых желанием взглядов, который чаще всего здесь заполняет собой экран, и чем дольше длится кино, тем более гипнотическим становится. Но, повторимся, это именно что фирменный фильм Абделатифа Кешиша — а значит, есть и другие вытекающие из этого факта характеристики. Кешиш вновь — как и, например, в «Увертке» и «Кускусе и барабульке» — упрямо пытается вписать представителей собственного этноса, иммигрантов с тунисскими корнями, в пространство большой французской культуры, как будто хочет застолбить за ними право на причастность к ней.

Сам этот факт не плох и не хорош, но проблема «Мектуба» в том, что он здесь отражается и в типичном для французского (и шире — европейского) современного кино квазиреализме: развернутые, на грани натурализма, бытовые с точки зрения развития сюжета сцены, камера, то трясущаяся, будто от возбуждения, то подглядывающая за происходящим словно исподтишка. Кешиш то есть отказывает и своим героям, и себе в поиске собственного, отличного от культуры метрополии киноязыка. Вплоть до того, что когда, например, во время преисполненной влечения сцены вечеринки на дискотеке камера, дрожа и увиливая, то и дело подсматривает за девичьими задницами, грудями, лицами, трудно отделаться от мысли, что красота этих смуглых, подчеркнуто нефранцузской крови тел, красота, которую Кешиш здесь, по идее, воспевает, на деле требует куда более уверенного, бесстыжего и свободного от вековых европейских предрассудков взгляда.

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Сентябрь 1945-го. В альпийскую деревушку, где в доме пастуха Сезара (Чеки Карио) живут девятилетний сирота Себастьян ( Феликс Боссюэ ) и его верная пиренейская горная собака Белль, наконец пришел мир. Вот-вот после пары лет активного участия в Сопротивлении вернется и племянница Сезара Анжелина (Марго Шателье), причем с медалью за подвиги во время войны. Но военный самолет, на котором летит девушка, терпит крушение и падает посреди Альп, да еще и более-менее в эпицентре охвативших местные леса пожаров. Что в катастрофе кто-то мог выжить, не верят ни официальные лица, ни соседи героев, но Сезар, Себастьян и Белль решительно отказываются готовиться к похоронам Анжелины («Тело не найдено — а значит, есть надежда», — упрямо долдонит старый пастух) и отправляются на ее поиски самостоятельно. Для чего ангажируют единственного в округе пилота Пьера ( Тьерри Невик ), человека нелюдимого и раздражительного, приходящегося Себастьяну отцом (о чем, впрочем, обоим еще только предстоит узнать).

Зрители второй экранизации романов Сесиль Обри «Белль и Себастьян» обречены задаваться вопросом, кто же из фигурантов этого фильма милее — не знающий страха обаятельно своевольный Себастьян или то и дело спасающая его от беды Белль (а может быть, и вовсе героиня Сопротивления Анжелина?). Кристиан Дюге , впрочем, старается удерживать интригу не только энергией чистого умиления — уже первая сцена фильма хвастает лихо, даже безжалостно смонтированным натуральным экшеном (пусть и в декорациях рекламы шоколада Milka, вплоть до большеглазых коров в массовке) и спасением в последнюю минуту, когда Белль удерживает заигравшегося и потерявшего контроль над санками Себастьяна от падения в горную пропасть. Дальше — только больше: мальчика, его собаку и их близких ждут полеты на бомбардировщике и скитания по горам и лесам, схватка с огромным медведем и пекло пожара, новые знакомства и, куда без этого, самое настоящее, возможное только в кино чудо. Некоторая — да что там, довольно солидная — спекулятивность сюжета, старательно выжимающего из публики сочувствие и сопереживание героям, конечно, бросается в глаза. С другой стороны, если в чувствах и реакциях героев и есть определенная сконструированность, то неизбежные в таком контексте эмоции зрителей от этого менее подлинными быть не перестают — какими бы средствами кино их ни вызывало.

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