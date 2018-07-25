«Мектуб, моя любовь»: молодость без конца и сюжета

Sobesednik.ru — о том, что ждать от нового фильма режиссера «Жизни Адель» Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь».

«Мектуб, моя любовь» похож на ужин во французской деревне вместе с ее жителями: он долгий, бессмысленный и беспощадный. Вы узнаете обо всех драмах, которые происходят в этой деревне, но совершенно не понимаете, зачем это вам, потому что они безумно банальны и неинтересны.

Главная проблема фильма — это отсутствие ярко выраженной сюжетной линии. Главный конфликт — секретная связь Офелии (Офели Бо) и Тони (Салим Кешьюш) — теряется где-то в пучине долгих и бессмысленных разговоров, статичных сцен и повторяющихся фраз. После «Жизни Адель» от Абделатифа Кешиша как минимум ожидаешь другого. И если «Жизнь Адель» ругали за слишком подробное и долгое изображение лесбийского секса, то «Мектубу» это явно не грозит.

Довольно подробно показанная эротическая сцена (что стало уже визитной карточкой Кешиша) в фильм вставлена лишь однажды, в самое начало: благодаря ей вы сначала будете думать, что картина ещё ничего. Это пройдёт, как только герои начнут говорить. Все сцены безудержного совокупления, которые могли бы быть в фильме, режиссер будто пытается компенсировать постоянно мелькающим на экране ягодицами героинь. Сначала это воспринимается неплохо, но к концу фильма от столь частого вида сзади уже хочется отвернуться.

Главный герой Амин (Шаин Бумедин), который приехал в свой родной город на лето, весь фильм ходит с грустным лицом и смотрит, как девушки, которые нравятся ему, развлекаются с другими. Подруга детства Офелия, чей жених-летчик надолго уезжает из деревни из-за командировок, развлекается с его двоюродным братом, и только в конце фильма Амин решается на роковой шаг: предложить ей фотосессию в стиле ню. Другая же девушка, которую герой встречает на пляже, готова идти в постель, кажется, с кем попало, но и тут Амин теряет свой шанс: пока он бросает на нее томные взгляды, она достается куда более предприимчивому мужчине (и, кажется, не одному).

Поэтому главный герой просто целый фильм фотографирует и грустит. Кстати, помимо довольно долгой и подробной сцены секса в начале, в картине все же есть еще один ну уж очень запоминающийся момент, который по сюжету фильма решает заснять Амин: роды овцы. Все показано в подробностях (вы буквально увидите, как из нее вылезает барашек), овца рожает долго и не одна. В принципе, кажется, что все нудные и долгие три часа фильма были только ради этих пятнадцати минут.

Как такого конца у фильма нет. Возможно потому, что это только первая «песня», как сказано в оригинальном названии; возможно потому, что конец бессюжетной истории придумать довольно сложно.

Стоит отметить, что фильм на удивление получил одобрение критиков, поэтому не стоит сразу сбрасывать его со счетов. Возможно, и вы увидите в нем гимн тем самым молодости и беззаботности, которые Абделатиф Кешиш пытался воспеть.