Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки

Вы спросите, почему трюки в фильмах выглядят как настоящие? Потому что в большинстве случаев их действительно выполняют по-настоящему. Иногда это делают сами актеры, но чаще все-таки каскадеры. Среди них есть свои звезды, которым регулярно вручают престижные премии.

Недавно, к примеру, критики составили список самых зрелищных каскадерских трюков в кино. Он получился достаточно разноплановым: в нем присутствуют и современные боевики, и старые фильмы, и супергеройские блокбастеры.

Итак, самые зрелищные трюки в кино:

Сцена драки на лестнице из "Взрывной блондинки" (2017)

Сцена скачек в "Черном скакуне" (1979)

Сцена из "Первого Мстителя: Противостояние" с погоней за Баки и мотоциклом (2016)

Сцена финальной погони из "Доказательства смерти" (2007)

Сцена с шестами из "Безумного Макса: Дорога ярости" (2015)

Сцена с самолетом из "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (2015)