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Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
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Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Взрывная блондинка"
Вы спросите, почему трюки в фильмах выглядят как настоящие? Потому что в большинстве случаев их действительно выполняют по-настоящему. Иногда это делают сами актеры, но чаще все-таки каскадеры. Среди них есть свои звезды, которым регулярно вручают престижные премии.
Недавно, к примеру, критики составили список самых зрелищных каскадерских трюков в кино. Он получился достаточно разноплановым: в нем присутствуют и современные боевики, и старые фильмы, и супергеройские блокбастеры.
Итак, самые зрелищные трюки в кино:
Сцена драки на лестнице из "Взрывной блондинки" (2017)
Сцена скачек в "Черном скакуне" (1979)
Сцена из "Первого Мстителя: Противостояние" с погоней за Баки и мотоциклом (2016)
Сцена финальной погони из "Доказательства смерти" (2007)
Сцена с шестами из "Безумного Макса: Дорога ярости" (2015)
Сцена с самолетом из "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (2015)
Сцена из "Скорости" с прыжком Киану Ривза из автомобиля в автобус (1994)
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