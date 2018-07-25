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Черные комедии, обделенные вниманием
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Черные комедии, обделенные вниманием 

Рамблер 43 минуты назад
Чёрные комедии часто выбирают те, кому прискучили растиражированные картины. В таких фильмах юмор зачастую более интеллектуальный, несмотря на циничность, да и шуток ниже пояса там точно не будет. Большинство чёрных комедий — это классические фильмы, снятые 20-30 лет назад, с которыми киноманы отлично знакомы. Но есть несколько заслуживающих внимания картин, которые затерялись среди прочих.
1. «Мышьяк и старые кружева», 1944. Главный герой в исполнении тогдашней голливудской звезды Кэри Гранта узнаёт, что его очаровательные тётушки полюбили убивать кавалеров. Некоторые шутки и сегодня актуальны.
2. «Бартон Финк», 1991. Снятая братьями Коэнами по собственному сценарию картина рассказывает о писателе, который попадает в Голливуд и начинает открывать для себя его не самые приятные стороны. Главные роли сыграли Джон Туртурро и Джон Гудмен.
3. «Залечь на дно в Брюгге», 2008. Лента с участием Колина Фарелла и Рэйфа Файнса посвящена приключениям киллера и его наставника, которые в сложной ситуации решили скрыться от преследования в Бельгии. Комедия получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
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