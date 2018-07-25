Елена Сафонова: «Никогда не поздно круто изменить свою жизнь»

На Первом канале закончился показ многосерийной мелодрамы с элементами комедии «Старушки в бегах», где в одной из главных ролей снялась великолепная Елена Сафонова . WomanHit.ru решил узнать, не обидны ли актрисе намеки на возраст, а заодно вспомнить ее самые яркие роли и факты биографии.

Мир становится моложе. И фразу главной героини фильма «Москва слезам не верит», что «в сорок лет жизнь только начинается», можно смело переиначивать. Сегодня многие женщины начинают новую жизнь и в пятьдесят, и в шестьдесят лет. Такова, например, героиня Елены Сафоновой в только что прошедшем сериале «Старушки в бегах». «Никогда не поздно круто изменить свою жизнь», — говорит сама актриса, оценивая новую работу.

А ведь в сериал она попала позже других, уже когда съемки шли полным ходом. Сафонову ради «Старушек» вызвали аж из Италии и в срочном порядке переделали под нее сценарий. Зато результатом остались довольны все — и режиссер, и сами актеры, и, конечно, зрители.

«Зимняя вишня» на экране и в жизни

Елена Сафонова проснулась знаменитой после показа картины «Зимняя вишня», которую зрители назвали гимном одиноких женщин. По популярности и народному обожанию фильм мог сравниться разве что с такими культовыми лентами, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Москва слезам не верит».

В год выхода на экраны «Зимнюю вишню» посмотрели более 60 миллионов зрителей в двадцати странах мира. Тогда, кажется, все женщины следили и слезно переживали за непростыми поворотами в жизни главной героини фильма. Удивительным образом позже актриса отчасти повторила судьбу своей «Зимней вишни». Ведь ее старший сын Иван был рожден как раз от женатого мужчины. В Америке у Елены был роман с американским бизнесменом армянских кровей. Тот потом вернулся к своей жене и долгие годы даже не подозревал, что у него растет внебрачный ребенок. Елена дала сыну свою фамилию и воспитывала его, тщательно скрывая имя отца.

В 1992 году на съемках картины «Аккомпаниаторша», проходивших во Франции, актриса познакомилась с галантным французским красавцем швейцарского происхождения — актером Самюэлем Лабартом. Он очень красиво ухаживал за актрисой, оказывал знаки внимания, недвусмысленно давая понять, что Елена ему небезразлична. К слову, только спустя некоторое время он признался, что на самом деле влюбился в нее намного раньше и заочно — после просмотра фильма «Очи черные», где партнером Елены Сафоновой был знаменитый Марчелло Мастроянни

Так или иначе, любовные ухаживания переросли в бурный роман, который закончился официальной регистрацией брака. Елена тогда вместе с сыном Иваном переехала во Францию, а вскоре у супругов родился совместный сын Александр.

Но профессию Сафонова старалась не оставлять и за границей. Поскольку хорошо знала французский язык, пыталась играть в театре, сниматься в кинофильмах. Театральные критики высоко оценили работу актрисы в постановке «То, чего ждем, и то, что происходит». Также Сафонова сыграла на сцене парижского «Театра 13» Марину Цветаеву . Из киноработ французского периода можно отметить фильмы «Женщина на ветру», «Ветер с востока» и «Мадемуазель О».

Постепенно стали появляться предложения и из России. Сафонова все чаще уезжала на съемки, что ее мужу нравилось все меньше. В какой-то момент он предложил ей сделать выбор: сниматься в России или жить с семьей во Франции. Елена выбрала первый вариант.

Так закончилась ее французская сказка длиною в пять лет. Сафонова вернулась в родные пенаты. Правда, только с Ваней, без маленького четырехлетнего сына Саши. Младший сын при разводе остался с отцом во Франции: законодательство этого государства запрещает вывозить детей из страны до их совершеннолетия. Да и бывший супруг не горел желанием отдавать сына. Елена судилась с ним около трех лет, но все безрезультатно.

Сегодня Александр Лабарт с большим удовольствием общается с мамой. Он, как и Елена, выбрал творческую профессию. Снимается в кино, пытается сам что-то снимать. Его имя, к слову, значится в титрах фильма «Зимняя вишня-4». Чтобы чаще встречаться с сыном, Елена даже купила квартиру неподалеку от Парижа. Там она живет, когда приезжает на встречи с Александром.

Старший сын Иван тоже пошел по стопам творческой династии Сафоновых. Он работает на «Мосфильме». «Оба ее сына — невероятные красавцы и очень талантливые ребята. Елена их обожает», — говорит близкий друг актрисы.

Сама Елена, несмотря на возраст (который она нисколько не скрывает), работает много и плодотворно. Всего в ее кинобагаже более 100 работ. Из недавних — «Жили-были мы», «Портрет любимого», «Разбитые сердца» и «Женщина с лилиями». Так что можно сказать, что возраст, на который сетуют многие актрисы за…цать, лично для Сафоновой вовсе не помеха. Напротив, можно сказать, что у нее в последнее время будто наступила вторая молодость.

Сегодня ее лирические и тонко чувствующие героини сменились эксцентрическими особами с сильным характером. По словам Елены, она уже не боится выглядеть смешной, немолодой и даже нелепой. Но главное — абсолютно свободной. «После того как дети выросли, ты становишься свободным человеком и можешь позволить себе жить так, как хочется», — говорит актриса.