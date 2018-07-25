Черные комедии, обделенные вниманием

Чёрные комедии часто выбирают те, кому прискучили растиражированные картины. В таких фильмах юмор зачастую более интеллектуальный, несмотря на циничность, да и шуток ниже пояса там точно не будет. Большинство чёрных комедий — это классические фильмы, снятые 20-30 лет назад, с которыми киноманы отлично знакомы. Но есть несколько заслуживающих внимания картин, которые затерялись среди прочих.

1. «Мышьяк и старые кружева», 1944. Главный герой в исполнении тогдашней голливудской звезды Кэри Гранта узнаёт, что его очаровательные тётушки полюбили убивать кавалеров. Некоторые шутки и сегодня актуальны.

2. «Бартон Финк», 1991. Снятая братьями Коэнами по собственному сценарию картина рассказывает о писателе, который попадает в Голливуд и начинает открывать для себя его не самые приятные стороны. Главные роли сыграли Джон Туртурро и Джон Гудмен.