Фото: Идрис Эльба на съемках своего нового сериала в Лондоне

Идрис Эльба приступил к съемкам в новом проекте — на днях актера сфотографировали на набережных Темзы, на съемочной площадке его нового комедийного сериала для Netflix под названием Turn Up Charlie.

В сериале 45-летний Эльба играет диджея-неудачника и вечного холостяка по имени Чарли, которому приходится взять на себя обязанности «няньки» для проблемной дочери его лучшего друга (и звезды вдобавок). В первом сезоне сериала будет 8 серий, официальную дату премьеры Netflix пока не объявил.

попкорнnews