Американский суд отклонил иск о плагиате в фильме «Форма воды»

Федеральный судья США Перси Андерсон не нашел плагиата в оскароносной ленте мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на издание Variety.

В феврале текущего года сын пулитцеровского лауреата Поля Зинделя Дэвид обвинил создателей картины в копировании пьесы его отца «Позвольте мне услышать ваш шепот». По его мнению, заимствования коснулись не только главной темы и линии сюжета, но и центральных персонажей. К примеру, героиня драмы, как и фильма, работает уборщицей в научной лаборатории, где проводят эксперименты не над амфибией, а над дельфином.

Адвокат истца Марк Тоберофф отверг обвинения в том, что подача иска за 10 дней до церемонии вручения наград была сделана, чтобы повлиять на конкурсное жюри. Сам дель Торо заявил, что не знал о существовании пьесы Поля Зинделя.