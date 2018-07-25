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Американский суд отклонил иск о плагиате в фильме «Форма воды»
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Американский суд отклонил иск о плагиате в фильме «Форма воды» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Федеральный судья США Перси Андерсон не нашел плагиата в оскароносной ленте мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на издание Variety.
В феврале текущего года сын пулитцеровского лауреата Поля Зинделя Дэвид обвинил создателей картины в копировании пьесы его отца «Позвольте мне услышать ваш шепот». По его мнению, заимствования коснулись не только главной темы и линии сюжета, но и центральных персонажей. К примеру, героиня драмы, как и фильма, работает уборщицей в научной лаборатории, где проводят эксперименты не над амфибией, а над дельфином.
Адвокат истца Марк Тоберофф отверг обвинения в том, что подача иска за 10 дней до церемонии вручения наград была сделана, чтобы повлиять на конкурсное жюри. Сам дель Торо заявил, что не знал о существовании пьесы Поля Зинделя.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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