Актриса Дженнифер Энистон считает складки на своем животе (ФОТО)

Звезда сериала «Друзья» выглядит уже не той тростинкой, какой была в бытность съемок культовой киносаги. Актрисе сейчас 49 лет и она стала более «габаритной». Папарацци сумели сфотографировать Энистон на отдыхе, где экс-супруга Брэда Питта …считала складки на своем животе.

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 24 Июл 2018 в 12:31 PDT Актрисе еще не удалось избавиться от лишнего веса, который она ранее набрала для съемок в фильме «Dumplin». Тогда Энистон изменилась практически до неузнаваемости — превратившись из стройной женщины в грузную матрону.

Есть и другое обстоятельство, которое, вероятно, сказывается на состоянии фигуры актрисы. Официально она одинока. Брачный союз Энистон и Теру рассыпался через 2,5 года после заключения союза.

Но, по сообщениям инсайдеров, сейчас на сердце актрисы уже претендуют новые мужчины. Их имена общественности пока не известны, однако в голливудской тусовке обсуждают, что один из них недавно расстался с женой и является одним из самых завидных холостяков. С другим претендентом актриса познакомилась во время работы над совместным проектом.

По словам друзей Энистон, она вновь счастлива и ходит на свидания. Но только вот почему на отдыхе была в одиночестве?