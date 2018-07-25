Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов

Если фильм стал популярным и собрал отличную кассу, то зрителям стоит ждать продолжения. Увы, некоторые актёры категорически отказываются снова примерять тот же образ или просят баснословный гонорар за участие в следующей части, поэтому их приходится менять.

1. Глория Фостер и «Матрица: революция», 2003. В первых двух частях «Матрицы» Глория сыграла Пифию. К сожалению, во время съёмок второй серии актриса скончалась от диабета, поэтому её заменили на другую актрису, Мэри Элис.