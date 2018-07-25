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Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
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Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов 

Рамблер 13 минут назад
Если фильм стал популярным и собрал отличную кассу, то зрителям стоит ждать продолжения. Увы, некоторые актёры категорически отказываются снова примерять тот же образ или просят баснословный гонорар за участие в следующей части, поэтому их приходится менять.
1. Глория Фостер и «Матрица: революция», 2003. В первых двух частях «Матрицы» Глория сыграла Пифию. К сожалению, во время съёмок второй серии актриса скончалась от диабета, поэтому её заменили на другую актрису, Мэри Элис.
2. Клаудия Уэллс и «Назад в будущее-2», 1989. В первой части трилогии Клаудия сыграла подружку Марти Макфлая, но во второй её заменила Элизабет Шу. Клаудия отказалась сниматься в кино, так как решила больше времени проводить с матерью, страдавшей онкологическим заболеванием.
3. Джоди Фостер и «Ганнибал», 2001. В фильме «Молчание ягнят» Джуди сыграла агента Кларису Старлинг, которая пытается поймать маньяка, используя другого маньяка. Когда зашла речь о продолжении, то режиссёр Джонатан Демме отказался участвовать в проекте, а вслед за ним отказалась и Фостер. Её заменили Джулианна Мур.
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