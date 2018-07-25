Ещё
Анимационный фильм «Волки и овцы, бе-е-езумное превращение» покажут в Лианозовском парке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Анимационный фильм «Волки и овцы, бе-е-езумное превращение» покажут в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Эксклюзивный показ анимационного блокбастера «Волки и овцы, бе-е-езумное превращение» пройдет 28 июля в Лианозовском парке. Как сообщили в пресс-службе парка, на бесплатный сеанс приглашают как малышей, так и взрослых.
— Вас ждет еще больше юмора и приключений, качественная анимация в лучших традициях студии Wizart Animation, сказочная остросюжетная история, которая не оставит равнодушным никого, история о любви, дружбе и семейных ценностях, которую хочется досмотреть до конца, — уточнили в пресс-службе.
Отметим, что данная анимационная картина — лауреат российских и зарубежных фестивалей: премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший анимационный фильм», Гран-при корейского фестиваля Гуро в Сеуле (Seoul Guro International Kids Film Festival), специального приза на ежегодном международном кинофестивале Catalina Film Festival в Америке в категории «Лучший полнометражный фильм» (также отмечен как «Лучшее из передового опыта»), приза за профессионализм международного уровня анимационного фестиваля «Суздальфест».
Всех желающих ждут у главной сцены Лианозовского парка по адресу: ул. Угличская, д. 13. Начало в 13.00. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
Детскую площадку привели в порядок на Угличской Встреча «Гитара по кругу» пройдет в библиотеке на Алтушке День семьи, любви и верности отметили в Лианозовском парке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей6
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение