Анимационный фильм «Волки и овцы, бе-е-езумное превращение» покажут в Лианозовском парке

Эксклюзивный показ анимационного блокбастера «Волки и овцы, бе-е-езумное превращение» пройдет 28 июля в Лианозовском парке. Как сообщили в пресс-службе парка, на бесплатный сеанс приглашают как малышей, так и взрослых.

— Вас ждет еще больше юмора и приключений, качественная анимация в лучших традициях студии Wizart Animation, сказочная остросюжетная история, которая не оставит равнодушным никого, история о любви, дружбе и семейных ценностях, которую хочется досмотреть до конца, — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что данная анимационная картина — лауреат российских и зарубежных фестивалей: премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший анимационный фильм», Гран-при корейского фестиваля Гуро в Сеуле (Seoul Guro International Kids Film Festival), специального приза на ежегодном международном кинофестивале Catalina Film Festival в Америке в категории «Лучший полнометражный фильм» (также отмечен как «Лучшее из передового опыта»), приза за профессионализм международного уровня анимационного фестиваля «Суздальфест».

Всех желающих ждут у главной сцены Лианозовского парка по адресу: ул. Угличская, д. 13. Начало в 13.00. (ео)