Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в тизере драмы «Я думаю, теперь мы одни»

Киностудия Momentum Pictures выложила новый тизер предстоящей научно-фантастической драмы «Я думаю, теперь мы одни», где главные роли исполнили лауреат «Золотого глобуса» и звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг («Малефисента»).

Фильм расскажет историю Деля, который думал, что остался один на земле. После того, как человеческая раса была уничтожена, он живет в небольшом, пустом городе — утопии, которую он сам для себя создал. Однако спустя некоторое время его покой нарушает чудом выжившая девушка Грейс.

Режиссером фильма является лауреат «Эмми» Рид Морано, снимавшая «Рассказ служанки», а над сценарием работал Майк Маковски («Непутевая учеба»). Премьера драмы назначена на 21 сентября этого года.