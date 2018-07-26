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Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в тизере драмы «Я думаю, теперь мы одни»
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Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в тизере драмы «Я думаю, теперь мы одни» 

Fancy Journal 25 минут назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия Momentum Pictures выложила новый тизер предстоящей научно-фантастической драмы «Я думаю, теперь мы одни», где главные роли исполнили лауреат «Золотого глобуса» и звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг («Малефисента»).
Фильм расскажет историю Деля, который думал, что остался один на земле. После того, как человеческая раса была уничтожена, он живет в небольшом, пустом городе — утопии, которую он сам для себя создал. Однако спустя некоторое время его покой нарушает чудом выжившая девушка Грейс.
Режиссером фильма является лауреат «Эмми» Рид Морано, снимавшая «Рассказ служанки», а над сценарием работал Майк Маковски («Непутевая учеба»). Премьера драмы назначена на 21 сентября этого года.
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