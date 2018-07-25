В Москве Бондарчук начал снимать продолжение фильма «Притяжение»

Поклонники фантастического блокбастера Фёдора Бондарчука «Притяжение» дождались. В Москве приступили к работе над продолжением фильма про инопланетное вторжение. Вы сейчас видите эксклюзивные кадры со съемочной площадки. По сюжету, после падения корабля пришельцев прошло три года. Как изменились герои и наше представление о вселенной? Авторы картины пока не раскрывают подробности сценария и не говорят, кого из полюбившихся персонажей зрители увидят во второй части. Но уже ясно, что будет ещё больше спецэффектов и непредсказуемых поворотов.

— Она сложнее, в ней больше визуальных эффектов. В ней гораздо больше сцен со сложной постановкой. Сначала мы придумали все, а потом пришлось отказывать от того, что реализовать невозможно. И чем ближе подходил первый съемочный день, тем сильнее я ощущал себя дебютантом. И мне это чувство и нравится… и… нравится! — поделился с журналистами своими эмоциями Фёдор Бондарчук.

Первая часть фильма стала одним из главных хитов в российских кинотеатрах в прошлом году. Картину посмотрели более четырёх миллионов зрителей, общие кассовые сборы по России и СНГ превысили миллиард рублей. Лента попала и в международный прокат — её показали в 80 странах.