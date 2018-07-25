«Авантюра сама меня нашла!»: Кристиан Дюге рассказал о фильме «Белль и Себастьян, Приключение продолжается» 

В 2013 году Кристиан Дюге вернулся в кино, сняв во Франции «Жапллу» с Гийомом Кане и Даниэлем Отейем, затем, в 2015 «Белль и Себастьян, Приключение продолжается». Именно о последнем фильме мы и поговорили с режиссером.
Как вышло, что вы согласились на эту авантюру?
Авантюра сама меня нашла! Я даже не знал, о том, что уже снята первая часть, когда мой агент, Бертран де Лаббе, сказал, что продюсеры фильма хотели бы со мной познакомиться. Тогда я встретился с Фредериком Брийоном и Клеманом Мизерезом: они очень воодушевились, когда я сказал, что в детстве обожал сериал «Белль и Себастьян». Я впервые увидел его пятьдесят лет назад, будучи ребенком в Монреале. Позже я назвал сына Себастьяном в честь этого сериала, который когда-то занимал все мои мысли!
Поскольку Николя Ванье (режиссер первой части. прим.ред.) был занят на другом проекте, продюсеры были в поисках нового режиссера, они сочли, что было бы хорошо иметь новый подход, сохранив уже существующую вселенную фильма. Что меня тронуло в первой части, так это воспевание природы и искренние отношения между людьми и их окружением, а также и раскрытие психологии маленького мальчика, которого сыграл Феликс Боссюэ. Посмотрев фильм, я начал спрашивать себя, что бы я мог в него привнести…
Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
Что вас привлекло в сценарии фильма?
Сначала продюсеры предложили мне прочитать развернутый синопсис, в котором драматическая линия была очень четко сформулирована. Меня привлекли отношения между мальчиком и его отцом. Я сфокусировался на основной линии вокруг этой сильной сыновней привязанности, играя на двойной перспективе — взгляде Пьера и взгляде Себастьяна — и выстроил развитие сюжета на этом противодействии. Я также внимательно отнесся к развитию отношений между Себастьяном и его собакой. И наконец, эпизод спасения Анжелины и появления Себастьяна стал сильным и трогательным моментом фильма. Всё это сложилось в уравнение, которое мне нравилось, и я с радостью и удовольствием взялся за дело!
Какой для вас была арка главных персонажей?
В этом втором фильме Себастьян стал взрослее, но он такой же порывистый и отважный. Что касается Сезара, то он еще больше, чем раньше, привязан к Себастьяну. Как он должен вести себя, когда отец Себастьяна, оставивший его и его мать в снегах, возвращается к ним. Должен ли он защитить Себастьяна от его же отца? Сценарная конструкция ведёт к тому, что это загадочный персонаж, которого мы открываем для себя постепенно, сыграет ключевую роль.
Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
Как вы приспосабливались к персонажам и сценарию?
Поскольку уже существовал первый фильм, было необходимо перенять эстафету и сохранить созданных героев. В некотором смысле мне пришлось «слиться» с авторами первой части, это стало определяющей фазой работы. К счастью, мы близки друг другу с драматургической точки зрения.
Чтобы лучше проникнуть в атмосферу фильма, я попросил посмотреть весь отснятый материал первого опуса: мне хотелось понять, как Николя сумел так ловко перенести эту таинственную историю на экран, что она тронула так много людей. Поэтому я запросил монтажный проект фильма и принялся целыми днями смотреть сцены, кадр за кадром, чтобы лучше ухватить ту работу, которая была проделана с актерами и собаками. Эта работа позволила мне открыть для себя Феликса и оценить его как актера, но еще и узнать, как ребенка, чтобы выстроить отношения во время съемок. Я был очень внимателен к указаниям координатора по животным Эндрю Симпсона, который всегда знал, как получить нужную реакцию собак, не мешая игре Феликса.
Думаю, чтобы снять второй эпизод, нужно знать и изучить всё, что случилось раньше. Именно благодаря этой подготовительной работе, мне удалось повести персонажей дальше и продолжить это путешествие.
Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
Сложно ли было «приручить» маленького Феликса?
Как я уже говорил, во время подготовки я просмотрел материалы Николя Варнье, что позволило мне представить себе Феликса. Именно на том этапе я уже смог понять, кто он такой, как с ним раньше работал Николя и как сам Феликс реагирует на режиссуру. Конечно, я задумывался о том, как нам предстоит работать…
Я помню, как однажды я сидел со сценаристами, Феликсом и его мамой, и вдруг мальчик посмотрел мне прямо в глаза, разглядывая меня насквозь и не моргая. Я заметил его требовательную взрослость и этот пронзительный взгляд, который как бы спрашивал о том, что будет дальше. В результате у нас сложились потрясающие отношения, я видел, как персонаж раскрывается и в нем зажигается жизнь благодаря актеру. За всю свою карьеру я не встречал столь юного артиста, который давал бы столько яркости и оригинального многообразия своей роли. Благодаря ему приключенческий фильм стал личной историей.
Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
Как проходили съемки?
Нам очень везло во время съемок! При малейшей оплошности это прекрасное приключение запросто могло превратиться в кошмар, ведь мы снимали сложные сцены в экстремальных условиях: от воздушных сцен до лестного пожара. Кроме того, мы работали с непредсказуемыми по характеру животными и детьми, которые могли играть только 3-4 часа в день. Но в конце концов все сложилось в нашу пользу. Даже погода шла по сценарию день за днем, как будто она была в курсе проекта и необходимых условий для работы! Ну и главное, что команда телом и душой отдалась работе: в этом их огромный профессионализм и огромная щедрость.
Воздушные сцены захватывают дух.
Для акробатических сцен мы снимали с подвешенным самолетом. Я также работал c Дидье Лафоном, режиссером второй съемочной команды, у которого большой опыт воздушных сцен. Во время съемок полетов, где мы видны исторические модели самолетов, за ними всегда спокойно летел вертолет. Сложность была в том, чтобы поймать подходящий момент для съемки.
Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
Как прошли съемки с собаками?
Мы использовали несколько горных пиренейских псов, это древня порода пастушьих собак. Они сохранили свой природный инстинкт и врожденную медлительность. В результате во время съемок их было нужно стимулировать, давая кусочки мяса. Сначала был Бэа, поменьше, у него была морда с открытым и мягким выражением, идеальная для крупных планов. Второй пес по имени Фор был покрупнее и от него исходило невероятно сильное физическое присутствие. С ним также было удобно снимать сцены с огнем и другими сложными трюками. Фрипон («Жулик» — прим.пер.), как подсказывает его имя, имел немного помятый вид, но он был способен на настоящие подвиги: например cцена, где он должен принести медаль Себастьяна. И наконец был Гарфилд, который объединял в себе достоинства всех трех псов, но был и более непредсказуем. Именно он сыграл Белль в первом фильме.
А с остальными животными?
Под руководством Эндрю Симпсона вся французская команда располагала небольшим зверинцем, который состоял из волков, кабанов, оленей, лис, а также медведя и хищных птиц! Не стоит и говорить, насколько сложными для постановки были сцены, но животные были необходимы нам, что придать природный и правдоподобный дух фильму.
Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
Много ли участия принимали продюсеры в производстве фильма?
Клеман Мизрез, Матье Уартер, Фредерик Брийон, Жиль Легран и конечно Сидони Дюма дали мне вдохновение, доверие и постоянную поддержку. У меня были особенные отношения с Клеманом Мизрезом и Филиппом Готье, моим генеральным продюсером: между нами установилось настоящее взаимопонимание, как будто мы были знакомы уже давно. Этот треугольник принятия решений стал сильной опорой для сложного проекта, где нельзя было позволить себе сделать промах.
Беседовала Татьяна Соколова