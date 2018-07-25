«Авантюра сама меня нашла!»: Кристиан Дюге рассказал о фильме «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

В 2013 году Кристиан Дюге вернулся в кино, сняв во Франции «Жапллу» с Гийомом Кане и Даниэлем Отейем, затем, в 2015 «Белль и Себастьян, Приключение продолжается». Именно о последнем фильме мы и поговорили с режиссером.

Как вышло, что вы согласились на эту авантюру?

Авантюра сама меня нашла! Я даже не знал, о том, что уже снята первая часть, когда мой агент, Бертран де Лаббе, сказал, что продюсеры фильма хотели бы со мной познакомиться. Тогда я встретился с Фредериком Брийоном и Клеманом Мизерезом: они очень воодушевились, когда я сказал, что в детстве обожал сериал «Белль и Себастьян». Я впервые увидел его пятьдесят лет назад, будучи ребенком в Монреале. Позже я назвал сына Себастьяном в честь этого сериала, который когда-то занимал все мои мысли!

Поскольку Николя Ванье (режиссер первой части. прим.ред.) был занят на другом проекте, продюсеры были в поисках нового режиссера, они сочли, что было бы хорошо иметь новый подход, сохранив уже существующую вселенную фильма. Что меня тронуло в первой части, так это воспевание природы и искренние отношения между людьми и их окружением, а также и раскрытие психологии маленького мальчика, которого сыграл Феликс Боссюэ . Посмотрев фильм, я начал спрашивать себя, что бы я мог в него привнести…

Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

Что вас привлекло в сценарии фильма?

Сначала продюсеры предложили мне прочитать развернутый синопсис, в котором драматическая линия была очень четко сформулирована. Меня привлекли отношения между мальчиком и его отцом. Я сфокусировался на основной линии вокруг этой сильной сыновней привязанности, играя на двойной перспективе — взгляде Пьера и взгляде Себастьяна — и выстроил развитие сюжета на этом противодействии. Я также внимательно отнесся к развитию отношений между Себастьяном и его собакой. И наконец, эпизод спасения Анжелины и появления Себастьяна стал сильным и трогательным моментом фильма. Всё это сложилось в уравнение, которое мне нравилось, и я с радостью и удовольствием взялся за дело!

Какой для вас была арка главных персонажей?

В этом втором фильме Себастьян стал взрослее, но он такой же порывистый и отважный. Что касается Сезара, то он еще больше, чем раньше, привязан к Себастьяну. Как он должен вести себя, когда отец Себастьяна, оставивший его и его мать в снегах, возвращается к ним. Должен ли он защитить Себастьяна от его же отца? Сценарная конструкция ведёт к тому, что это загадочный персонаж, которого мы открываем для себя постепенно, сыграет ключевую роль.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

Как вы приспосабливались к персонажам и сценарию?

Поскольку уже существовал первый фильм, было необходимо перенять эстафету и сохранить созданных героев. В некотором смысле мне пришлось «слиться» с авторами первой части, это стало определяющей фазой работы. К счастью, мы близки друг другу с драматургической точки зрения.

Чтобы лучше проникнуть в атмосферу фильма, я попросил посмотреть весь отснятый материал первого опуса: мне хотелось понять, как Николя сумел так ловко перенести эту таинственную историю на экран, что она тронула так много людей. Поэтому я запросил монтажный проект фильма и принялся целыми днями смотреть сцены, кадр за кадром, чтобы лучше ухватить ту работу, которая была проделана с актерами и собаками. Эта работа позволила мне открыть для себя Феликса и оценить его как актера, но еще и узнать, как ребенка, чтобы выстроить отношения во время съемок. Я был очень внимателен к указаниям координатора по животным Эндрю Симпсона , который всегда знал, как получить нужную реакцию собак, не мешая игре Феликса.

Думаю, чтобы снять второй эпизод, нужно знать и изучить всё, что случилось раньше. Именно благодаря этой подготовительной работе, мне удалось повести персонажей дальше и продолжить это путешествие.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

Сложно ли было «приручить» маленького Феликса?

Как я уже говорил, во время подготовки я просмотрел материалы Николя Варнье, что позволило мне представить себе Феликса. Именно на том этапе я уже смог понять, кто он такой, как с ним раньше работал Николя и как сам Феликс реагирует на режиссуру. Конечно, я задумывался о том, как нам предстоит работать…

Я помню, как однажды я сидел со сценаристами, Феликсом и его мамой, и вдруг мальчик посмотрел мне прямо в глаза, разглядывая меня насквозь и не моргая. Я заметил его требовательную взрослость и этот пронзительный взгляд, который как бы спрашивал о том, что будет дальше. В результате у нас сложились потрясающие отношения, я видел, как персонаж раскрывается и в нем зажигается жизнь благодаря актеру. За всю свою карьеру я не встречал столь юного артиста, который давал бы столько яркости и оригинального многообразия своей роли. Благодаря ему приключенческий фильм стал личной историей.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

Как проходили съемки?

Нам очень везло во время съемок! При малейшей оплошности это прекрасное приключение запросто могло превратиться в кошмар, ведь мы снимали сложные сцены в экстремальных условиях: от воздушных сцен до лестного пожара. Кроме того, мы работали с непредсказуемыми по характеру животными и детьми, которые могли играть только 3-4 часа в день. Но в конце концов все сложилось в нашу пользу. Даже погода шла по сценарию день за днем, как будто она была в курсе проекта и необходимых условий для работы! Ну и главное, что команда телом и душой отдалась работе: в этом их огромный профессионализм и огромная щедрость.

Воздушные сцены захватывают дух.

Для акробатических сцен мы снимали с подвешенным самолетом. Я также работал c Дидье Лафоном, режиссером второй съемочной команды, у которого большой опыт воздушных сцен. Во время съемок полетов, где мы видны исторические модели самолетов, за ними всегда спокойно летел вертолет. Сложность была в том, чтобы поймать подходящий момент для съемки.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

Как прошли съемки с собаками?

Мы использовали несколько горных пиренейских псов, это древня порода пастушьих собак. Они сохранили свой природный инстинкт и врожденную медлительность. В результате во время съемок их было нужно стимулировать, давая кусочки мяса. Сначала был Бэа, поменьше, у него была морда с открытым и мягким выражением, идеальная для крупных планов. Второй пес по имени Фор был покрупнее и от него исходило невероятно сильное физическое присутствие. С ним также было удобно снимать сцены с огнем и другими сложными трюками. Фрипон («Жулик» — прим.пер.), как подсказывает его имя, имел немного помятый вид, но он был способен на настоящие подвиги: например cцена, где он должен принести медаль Себастьяна. И наконец был Гарфилд, который объединял в себе достоинства всех трех псов, но был и более непредсказуем. Именно он сыграл Белль в первом фильме.

А с остальными животными?

Под руководством Эндрю Симпсона вся французская команда располагала небольшим зверинцем, который состоял из волков, кабанов, оленей, лис, а также медведя и хищных птиц! Не стоит и говорить, насколько сложными для постановки были сцены, но животные были необходимы нам, что придать природный и правдоподобный дух фильму.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

Много ли участия принимали продюсеры в производстве фильма?