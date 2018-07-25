Ещё
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Дьявольски сексуальные кинозлодейки 

Рамблер 3 часа назад
В жизни добро не всегда побеждает зло, куда чаще такое происходит в книгах или кино. Но иногда именно отрицательные герои и даже злодеи, харизматичные, умные и сильные, вызывают куда больший интерес, чем блёклые положительные персонажи. Этих кинозлодеек нельзя не заметить.
1. Деми Мур в фильме «Ангелы Чарли: Только вперёд», 2003. Деми, которой на момент съёмок перевалило за 40, выглядела не менее сексуально, чем её молодые коллеги, что сделало картину более интригующей.
2. Мишель Пфайфер в фильме «Бэтмен возвращается», 1992. Женщина-кошка в исполнении Пфайфер стала одним из самых запоминающихся персонажей. Актриса изумительно показала, как невзрачная и забитая девушка превращается в дерзкую и чувственную, хоть и склонную к насилию.
3. Фамке Янссен в фильме «Золотой глаз», 1995. Одержимая маньячка, которая не может сделать выбор между сексом и убийством, Ксения Онатопп несомненно стала очень необычной девушкой Бонда.
4. Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», 1992. Порочная и привлекательная, соблазнительная и беспощадная, обаятельная и развращённая Кэтрин Трамелл — это истинный дьявол во плоти.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей6
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение