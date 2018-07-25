Дьявольски сексуальные кинозлодейки

В жизни добро не всегда побеждает зло, куда чаще такое происходит в книгах или кино. Но иногда именно отрицательные герои и даже злодеи, харизматичные, умные и сильные, вызывают куда больший интерес, чем блёклые положительные персонажи. Этих кинозлодеек нельзя не заметить.

1. Деми Мур в фильме «Ангелы Чарли: Только вперёд», 2003. Деми, которой на момент съёмок перевалило за 40, выглядела не менее сексуально, чем её молодые коллеги, что сделало картину более интригующей.

2. Мишель Пфайфер в фильме «Бэтмен возвращается», 1992. Женщина-кошка в исполнении Пфайфер стала одним из самых запоминающихся персонажей. Актриса изумительно показала, как невзрачная и забитая девушка превращается в дерзкую и чувственную, хоть и склонную к насилию.

3. Фамке Янссен в фильме «Золотой глаз», 1995. Одержимая маньячка, которая не может сделать выбор между сексом и убийством, Ксения Онатопп несомненно стала очень необычной девушкой Бонда.