Рукопись сценария фильма «Печки-Лавочки» вернулась на Алтай

Рукопись сценария фильма «Печки-Лавочки» привез в Алтайский край председатель XX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, киновед, доктор искусствоведения, действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин

«В этом непрезентабельном конверте к вам на Алтай вернулась рукопись Василия Шукшина , рукопись сценария «Печки-Лавочки», — сказал Валерий Фомин во время творческой встречи в ГМИЛИКА. — Мое сердце разрывается, я еще не решил, кому ее подарить. Побываю в Сростках, посмотрю, что там за музей, и тогда решу».

Валерий Фомин сделал еще один подарок Алтайскому краю — фильм своих студенток «Шукшин: несбывшееся».

«Уже около пяти лет мои студенты снимают фильмы по теме курсовой работы. В этом году три отчаянные девчонки взялись сделать курсовую работу «Шукшин: несбывшееся». Все, что они могли, от сердца сделали. Фильм «корявенький», очень большой, но он вас за душу возьмет. Они полюбили Шукшина по-настоящему, прикоснулись к его творчеству».

Валерий Фомин — один из самых признанных российских и советских киноведов, который глубоко изучал историю кино, в том числе творчество Ивана Пырьева Андрея Тарковского и других. Во время встречи с читателями Валерий Фомин рассказал о своем знакомстве с Василием Шукшиным, о съемках знаменитого фильма «Калина Красная», о советской и современной российской цензуре и о талантливых режиссерах современности.