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МТС и MEGOGO объединили ТВ и кино
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МТС и MEGOGO объединили ТВ и кино 

Ruvod.com 42 минуты назад
Фото: Ruvod.com
ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и крупнейший в мире видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO запустили для пользователей мобильного ТВ новую контентную модель, которая позволит смотреть фильмы, сериалы и 130 телеканалов в высоком качестве, по сниженной вдвое стоимости и с безлимитным интернет-трафиком.
Клиенты МТС теперь могут смотреть телеканалы, популярные фильмы, мультфильмы и сериалы по единой подписке. Новая контентная модель «МТС ТВ» и MEGOGO включает в себя телепередачи и фильмовый контент по цене 20 рублей в сутки — это вдвое дешевле, если смотреть контент по отдельным подпискам. Оплачивать просмотр можно со счета телефона МТС, к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и специальное приложение для Smart TV.
Пользователи приложения «МТС ТВ» теперь могут смотреть любой из восьми тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов в HD-качестве, а также 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport, Disney, National Geographic и другие. Смотреть любимые сериалы и телепередачи можно на смартфоне и планшете — не оплачивая интернет-трафик, а также на компьютере и Smart TV.
«Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента — важная часть стратегии развития мобильного ТВ. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать. Мы рады обеспечить такую возможность вместе с нашими партнерами», — говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.
«Партнерство MEGOGO и МТС — это совместная работа, цель которой дать зрителю максимально удобный способ смотреть ТВ и кино в единой подписке. В прошлом году абоненты МТС ТВ получили возможность оценить каталог фильмов MEGOGO. Но мы не стоим на месте и наше новое предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов, дав нашим клиентам большой выбор отличного видео и ТВ контента по хорошей цене с возможностью посуточной оплаты», — говорит генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.
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