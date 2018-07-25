МТС и MEGOGO объединили ТВ и кино

ПАО «МТС» , крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и крупнейший в мире видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO запустили для пользователей мобильного ТВ новую контентную модель, которая позволит смотреть фильмы, сериалы и 130 телеканалов в высоком качестве, по сниженной вдвое стоимости и с безлимитным интернет-трафиком.

Клиенты МТС теперь могут смотреть телеканалы, популярные фильмы, мультфильмы и сериалы по единой подписке. Новая контентная модель «МТС ТВ» и MEGOGO включает в себя телепередачи и фильмовый контент по цене 20 рублей в сутки — это вдвое дешевле, если смотреть контент по отдельным подпискам. Оплачивать просмотр можно со счета телефона МТС, к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и специальное приложение для Smart TV.

Disney, Пользователи приложения «МТС ТВ» теперь могут смотреть любой из восьми тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов в HD-качестве, а также 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport National Geographic и другие. Смотреть любимые сериалы и телепередачи можно на смартфоне и планшете — не оплачивая интернет-трафик, а также на компьютере и Smart TV.

«Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента — важная часть стратегии развития мобильного ТВ. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать. Мы рады обеспечить такую возможность вместе с нашими партнерами», — говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев