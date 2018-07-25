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Российский фильм о войне в Афганистане вошел во второй конкурс Венеции
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Российский фильм о войне в Афганистане вошел во второй конкурс Венеции 

ТАСС 3 часа назад
РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Фильм российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» об эпизоде войны в Афганистане вошел во второй конкурс «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Об этом объявил в среду художественный директор старейшего в мире смотра Альберто Барбера.
Фестиваль пройдет в этом году с 29 августа по 8 сентября в 75-й раз. На открытии будет показан новый фильм американца Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга (1930-2012). Как было объявлено ранее, международное жюри возглавит работающий в США мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.
Российский кинематограф будет представлен в традиционной ретроспективной секции «Венецианская классика» отреставрированной лентой Ларисы Шепитько (1938-1979) «Восхождение» (1976), которую привезет «Мосфильм».
Алексей Чупов и Наталья Меркулова до этого вместе работали над франшизой «Гоголь» и фильмом «Интимные места» (2013), за который получили премии Кинотавра.
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