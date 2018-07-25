Иван Янковский показал редкие архивные семейные фотографии

Среди прочих юноша опубликовал и кадры с покойным дедушкой.

Фотографии юноша опубликовал в личном блоге, написав:

La Famiglia through the years… Если что и действительно имеет значение, то только семья, и как сказала героиня фильма «Великая красота» Паоло Сорентино, когда ее спросили, в чем смысл жизни: «Я не знаю… Я просто ем корни…» Будьте чуткими, внимательными и бдительными и ешьте свои, ведь только в этом на самом деле заключается смысл жизни…

На размещенных кадрах запечатлен сам Иван Янковский, а также его сестра Елизавета, мама Оксана Фандера , отец Филипп Янковский , покойный дедушка Олег Янковский и другие члены семьи.

Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)

24 Июл 2018 в 7:04 PDT Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)

24 Июл 2018 в 7:08 PDT Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)

24 Июл 2018 в 7:11 PDT Напомним, Иван Янковский — сын актера и кинорежиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры.

К слову, в ноябре прошлого года СМИ сообщали, что внук Олега Янковского сделал предложение дочери Константина Кинчева

Фото: Instagram

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