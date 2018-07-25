Ещё
Иван Янковский показал редкие архивные семейные фотографии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Иван Янковский показал редкие архивные семейные фотографии 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Среди прочих юноша опубликовал и кадры с покойным дедушкой.
Внук Олега Янковского — 27-летний Иван Янковский — порадовал публику целой серией редких архивных семейных фотоснимков.
Фотографии юноша опубликовал в личном блоге, написав:
La Famiglia through the years… Если что и действительно имеет значение, то только семья, и как сказала героиня фильма «Великая красота» Паоло Сорентино, когда ее спросили, в чем смысл жизни: «Я не знаю… Я просто ем корни…» Будьте чуткими, внимательными и бдительными и ешьте свои, ведь только в этом на самом деле заключается смысл жизни…
На размещенных кадрах запечатлен сам Иван Янковский, а также его сестра Елизавета, мама Оксана Фандера, отец Филипп Янковский, покойный дедушка Олег Янковский и другие члены семьи.
Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)
24 Июл 2018 в 7:04 PDT  Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)
24 Июл 2018 в 7:08 PDT  Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)
24 Июл 2018 в 7:11 PDT  Напомним, Иван Янковский — сын актера и кинорежиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры.
К слову, в ноябре прошлого года СМИ сообщали, что внук Олега Янковского сделал предложение дочери Константина Кинчева.
Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Мария Шукшина поделилась архивным фото из детства Тест: угадайте, из какого мультфильма этот кот Вот это да! 5 удивительных фактов об ЭКО
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей6
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение