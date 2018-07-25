Пермяков приглашают на кастинг к фильму с Чулпан Хаматовой. Как принять в нем участие?

Главную роль в фильме сыграет народная артистка России Чулпан Хаматова

В Перми пройдет кастинг к многосерийному фильму «Зулейха открывает глаза». Отбор на эпизодические роли и в массовку киноленты продлится в нашем городе с 28 по 30 июля.

«Зулейха открывает глаза» — роман казанской писательницы Гузели Яхиной рассказывает о раскулачивании в 30-е годы прошлого века. Книга была опубликована в 2015 году. Действие романа проходит в небольшой татарской деревне. Зимой в 1930 году у крестьянки Зулейхи убивают мужа, а её вместе с сотнями других переселенцев отправляют в ссылку в Сибирь по каторжному маршруту. Затем автор рассказывает историю ссыльных людей — как они разной национальности и веры живут в тайге на берегу реки, лишённые пищи, тёплой одежды и дома, и вместе борются за выживание с природой и властью.

По словам автора романа Гузели Яхиной, она хотела показать, что «даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья». Экранизировать роман будет телекомпания «Россия». Планируется, что кинолента будет состоять из восьми серий. Главную роль в фильме сыграет народная артистка России Чулпан Хаматова.

Съемки картины начнутся в Казани этой осенью. В городе уже готовят масштабные декорации. Сейчас съемочная группа ищет актеров. Ближайший кастинг к фильму пройдет в Перми с 28 по 30 июля.

— Участие в кастинге может принять любой желающий, — объяснили организаторы. — Для этого необходимо отправить три-пять актуальных фотографий, контактную информацию и анкету нам по электронной почте. В теме письма нужно указать «Пермь. Кастинг». Приглашение вы получите ответным письмом либо по телефону.

Кроме контактной информации в письме нужно указать, какой размер одежды и обуви вы носите, а также есть ли у вас опыт работы в театре или кино.

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