15 лучших фильмов ужасов студии Blumhouse, доказавшей, что «дешево» и «хорошо» — совместимо

В последние годы в жанре хоррора доминирует студия, основанная и возглавляемая продюсером Джейсоном Блумом , который освоил искусство зарабатывать на малобюджетных ужастиках так хорошо, что получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм». А Американская киноакадемия в принципе не жалует этот жанр и обычно обходит его стороной.

Прочь

Прочь

Историю о чернокожем парне, который поехал знакомится с родителями девушки, а попал на пугающую встречу огромной белой семьи, сняли за $ 4,5 миллиона, а мировой прокат принес ей $ 255,5 млн Сплит

Сплит

Производственный бюджет последнего фильма М. Найт Шьямалана составил $ 9 млн, а выручка от показа в кинотеатрах — $ 278,5.

Астрал

Астрал

Классический хоррор-сюжет, начинающийся с переезда в новый старый дом, студия сняла всего за $ 1,5 миллиона, а заработала $ 97 млн Синистер

Синистер

Детективный ужастик о писателе (его играет Итан Хоук ), который переехал в небольшой городок и в своем доме нашел видеозаписи, являющиеся ключом к преступлениям, произошедшим там год назад, сделали за $ 3 миллиона, выручка от мирового проката составила $ 77,7 млн Паранормальное явление

Паранормальное явление

На съемку фильма о том, как молодая пара пыталась заснять, что происходит в их доме по ночам, а потом бороться с демоном, ушло всего 15 тысяч долларов, прокат по всему миру принес $ 193,4 миллиона.

Астрал: Глава 2 Астрал: Глава 2 Производство сиквела обошлось в $ 5 миллионов, кассовые сборы — $ 161,9 млн Счастливого дня смерти

Счастливого дня смерти

Студентка Тереза гибнет от рук незнакомца в маске и воскресает, проживая день смерти бесконечное количество раз. Постепенно девушка понимает, что у нее есть шанс понять, кто её убил. Производственный бюджет — $ 4,8 млн, выручка от проката — $ 122,6 млн Судная ночь 2 Судная ночь 2 В идеальном мире будущего нет преступности и войн, но раз в год спокойная жизнь сменяется анархией и можно всё. Джейсон Блум потратил на съемки целых $ 9 миллионов, а выручил $ 111,9 млн Окулус

Окулус

Прошло много лет с тех пор, как у брата и сестры погибли родители, но произошедшее не отпускает Кайли, она пытается доказать брату, что причиной беды стало привидение, вышедшее из зеркала. $ 5 миллионов на съемки, $ 44 миллиона кассовых сборов.

Тишина

Тишина

У фильма, снятого за $ 1 миллион, не было кинотеатрального проката — его сделали по заказу Netflix

Мрачные небеса

Мрачные небеса

Мистика с инопланетянами, охотящимися на детей. Производственный бюджет — $ 3,5 млн, кассовые сборы — $ 26,4 млн Визит

Визит

Бюджет фильма о детях, поехавших навестить бабушку и дедушку, которых никогда не видели, $ 5 миллионов. Прокат принес студии $ 98,5 млн Судная ночь

Судная ночь

Цикл фильмов о мире, где 364 дня в году проходят без войн и насилия, но одна ночь отдана аду, начался отсюда. Первую картину сделали за $ 3 млн, она заработала $ 89 миллионов.

Паранормальное явление 3 Паранормальное явление 3 Невидимые соседи снова с нами. $ 5 миллионов на съемки и $ 207 миллионов сборов со всего мира.

Эксперимент «Офис»

Эксперимент «Офис»

Кровавая баня и игра на выживание в многоэтажном офисе международной корпорации, снятая за $ 5 миллионов, не получила широкого проката по всему миру, а в США заработала чуть больше десятки. По меркам Джейсона Блума — катастрофа, наверное.