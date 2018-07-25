Глава киноподразделения Amazon Studios покинет свой пост

Глава подразделения Amazon.com по производству фильмов Джейсон Ропелл покинет свой пост, сообщает Reuters . Обязанности руководителя будет выполнять глава отдела производства фильмов Тед Хоуп и глава отдела международной стратегии Мэтт Ньюмен.

Ропелл уходит на фоне массовых кадровых перестановок в компании, проводимых новым гендиректором Amazon Studios Дженнифер Сэлк. По информации агентства, после этого подразделение может перейти от производства независимого кино к более массовому.

В прошлом году Amazon Studios получила сразу два «Оскара» за драму «Манчестер у моря».