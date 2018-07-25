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Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне»
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Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Работа над ремейком "Ворона" приостановлена.
У проекта с самого старта возникали проблемы из-за творческих и денежных разногласий с владельцем прав на оригинальный фильм. Теперь ситуация усугубилась: из-за того, что представители Sony так и не смогли договориться с Сэмюэлем Хадидом и его продюссерской компанией Davis Films (именно они обладают правами на картину), проект покидают ключевые фигуры.
Кадр из фильма "Ворон"
Исполнитель главной роли Джейсон Момоа и режиссер Корин Харди заявили о том, что отказываются работать на съемках фильма.
После этого студия Sony Pictures поспешила убрать картину из списка заявленных на 2019 год премьер.
Новый фильм должен был выйти в октябре грядущего года, теперь же картина точно не увидит свет в ближайшем будущем.
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