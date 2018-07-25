Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне»

Работа над ремейком "Ворона" приостановлена.

У проекта с самого старта возникали проблемы из-за творческих и денежных разногласий с владельцем прав на оригинальный фильм. Теперь ситуация усугубилась: из-за того, что представители Sony так и не смогли договориться с Сэмюэлем Хадидом и его продюссерской компанией Davis Films (именно они обладают правами на картину), проект покидают ключевые фигуры.

Кадр из фильма "Ворон"

После этого студия Sony Pictures поспешила убрать картину из списка заявленных на 2019 год премьер.

Новый фильм должен был выйти в октябре грядущего года, теперь же картина точно не увидит свет в ближайшем будущем.