Жанр: боевик, драма, военный, история
Год: 2003
Страна: США, Новая Зеландия, Япония
Режиссер: Эдвард Цвик
Сценарий: Джон Логан, Эдвард Цвик, Маршалл Херсковиц
Кто снимался в фильме «Последний самурай»: Кен Ватанабе, Том Круз, Коюки, Уильям Этертон, Тони Голдуин, Билли Коннолли, Чэд Линдберг, Тимоти Сполл, Ситиносукэ Накамура, Хироюки Санада Сюжет фильма «Последний самурай» Действие фильма происходит в Японии последней трети XIX века. Политика «открытых дверей» императора Мэйдзи, его стремление преодолеть традиционную закрытость и консерватизм японского общества и внедрить достижения западной цивилизации, в том числе и в военном деле, встречает сопротивление самураев. Они открыто выступают против нововведений императора.
Американский капитан Нэтан Элгрен (Том Круз), ветеран Гражданской войны, принимает приглашение отправиться в Японию обучать премудростям военного дела императорских новобранцев из числа крестьян. Князь Кацумото (Кэн Ватанабэ) поднимает восстание самураев против императора. Элгрен получает приказ выступить против Кацумото. Понимая, что его солдаты еще не готовы к сражению с таким противником, как самураи Кацумото, капитан подчиняется приказу и вступает в бой. Искусные воины и рыцари чести, самураи выигрывают сражение. Элгрен попадает в плен.
Пленник проводит долгую зиму в деревне сына Кацумото, Нобутады. Живя в доме вдовы погибшего самурая Хиротаро Таки, Элгрен учит японский язык, овладевает искусством владения самурайским мечом.
Сблизившись с Кацумото, проникается духом и традициями самураев. Во время нападения на деревню ниндзя Элгрен и Кацумото спасают друг другу жизнь. Кацумото возвращает ему свободу. Теперь Элгрен будет сражаться с императорскими войсками на стороне самураев.
Но самурайские мечи и храбрость воинов Кацумото бессильны перед пулеметным огнем. Кацумото смертельно ранен, и, следуя традиции самураев, Элгрен помогает ему умереть.
Под влиянием Элгрена император отказывается от поставок американского оружия. Элгрен остается в деревне с Такой. Интересные факты о фильме «Последний самурай»
Тому Крузу понадобилось около двух лет, чтобы подготовиться к исполнению роли Элгрена: научиться говорить по-японски, владеть самурайским мечом, проникнуться духом традиционной японской культуры. В фильме «Последний самурай» Кэн Ватанабэ впервые заговорил с экрана по-английски. Во время съемок одного из эпизодов Том Круз едва не лишился головы. Только благодаря мастерству напарника Тома Хироюки Санада актер не пострадал. Прототипом Кацумото является легендарный самурай Сайго Такамори.
Трейлер фильма «Последний самурай»:
Кадры из фильма «Последний самурай»:
Кадр из фильма «Последний самурай»
Кадр из фильма «Последний самурай»
Кадр из фильма «Последний самурай»
Кадр из фильма «Последний самурай»
Кадр из фильма «Последний самурай»
Кадр из фильма «Последний самурай»