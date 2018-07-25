«Последний самурай»

Жанр: боевик, драма, военный, история

Год: 2003

Страна: США, Новая Зеландия, Япония

Американский капитан Нэтан Элгрен (Том Круз), ветеран Гражданской войны, принимает приглашение отправиться в Японию обучать премудростям военного дела императорских новобранцев из числа крестьян. Князь Кацумото (Кэн Ватанабэ) поднимает восстание самураев против императора. Элгрен получает приказ выступить против Кацумото. Понимая, что его солдаты еще не готовы к сражению с таким противником, как самураи Кацумото, капитан подчиняется приказу и вступает в бой. Искусные воины и рыцари чести, самураи выигрывают сражение. Элгрен попадает в плен.

Пленник проводит долгую зиму в деревне сына Кацумото, Нобутады. Живя в доме вдовы погибшего самурая Хиротаро Таки, Элгрен учит японский язык, овладевает искусством владения самурайским мечом.

Сблизившись с Кацумото, проникается духом и традициями самураев. Во время нападения на деревню ниндзя Элгрен и Кацумото спасают друг другу жизнь. Кацумото возвращает ему свободу. Теперь Элгрен будет сражаться с императорскими войсками на стороне самураев.

Но самурайские мечи и храбрость воинов Кацумото бессильны перед пулеметным огнем. Кацумото смертельно ранен, и, следуя традиции самураев, Элгрен помогает ему умереть.

Под влиянием Элгрена император отказывается от поставок американского оружия. Элгрен остается в деревне с Такой. Интересные факты о фильме «Последний самурай»

Тому Крузу понадобилось около двух лет, чтобы подготовиться к исполнению роли Элгрена: научиться говорить по-японски, владеть самурайским мечом, проникнуться духом традиционной японской культуры. В фильме «Последний самурай» Кэн Ватанабэ впервые заговорил с экрана по-английски. Во время съемок одного из эпизодов Том Круз едва не лишился головы. Только благодаря мастерству напарника Тома Хироюки Санада актер не пострадал. Прототипом Кацумото является легендарный самурай Сайго Такамори.

Трейлер фильма «Последний самурай»:

Кадры из фильма «Последний самурай»:

Кадр из фильма «Последний самурай»

Кадр из фильма «Последний самурай»

Кадр из фильма «Последний самурай»

Кадр из фильма «Последний самурай»

Кадр из фильма «Последний самурай»

Кадр из фильма «Последний самурай»