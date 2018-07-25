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Фильм по произведению Жюля Верна покажут на Нелидовской
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Фильм по произведению Жюля Верна покажут на Нелидовской 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В честь Дня военно-морского флота в кинотеатре «Полет» на Нелидовской улице покажут фильм по произведению Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан».
— «Пятнадцатилетний капитан» — советский черно-белый фильм 1945 года, экранизация одноименного романа Жюля Верна. Это история о пятнадцатилетнем юнге Дике Сэнде, которому вместе с освобожденными черными невольниками приходится заменить капитана и матросов, чтобы доставить пассажиров в Южную Америку, — рассказали в пресс-службе сети столичных кинотеатров «Москино».
Показ состоится 31 июля в 15.00 по адресу: ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1. Вход свободный. (ск)
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