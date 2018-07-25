Фанаты требуют возвращения Джеймса Ганна

Более 170 тысяч поклонников франшизы «Стражи Галактики» откликнулись на петицию, адресованную компании Walt Disney , с просьбой вернуть Джеймса Ганна на режиссерский пост третьего фильма.

На днях компания уволила его, потому что неожиданно всплыли твиты режиссера, написанные много лет назад. Там он довольно рискованно и не очень умно шутил об изнасилованиях, Холокосте и избиении детей.

«Нет ни одного человека на планете, не рассказавшего дерьмовую шутку пару раз за жизнь», — пишут авторы петиции. Фанаты также подчеркивают, что режиссер уже извинился за прегрешения десятилетней давности, можно и простить.

Стражи Галактики

За коллегу также вступился актер Крис Пратт , исполнивший роль Звездного Лорда в фильмах. Он привел цитату из Библии: «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией».

Исполнительница роли Гаморы, Зои Салдана , от комментариев в адрес бывшего начальника отказалась, взяв паузу на подумать. Зато Дэйв Батиста , или Дракс Разрушитель, с жаром взялся отстаивать виновника скандала: « Джеймс Ганн — один из самых заботливых и добродушных людей, которых я когда-либо встречал. Он вежлив, добр и заботится о людях и животных. Он совершал ошибки. Мы все их делали. Я не согласен с тем, что с ним происходит сейчас».

Майкл Рукер , бывший Йонду, вообще удалил свой аккаунт в Твиттере в знак протеста и в поддержку Джеймса Ганна.

Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы

Будем надеяться, что компания Disney прислушается к хору защитников.