Ещё
Фонд Кончаловского отозвал заявку на участие его фильма в конкурсе Венецианского фестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Фонд Кончаловского отозвал заявку на участие его фильма в конкурсе Венецианского фестиваля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств отозвал заявку на участие его фильма «Грех» в конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля, поскольку копия картины не будет готова к необходимым срокам. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Фонда.
Ранее была объявлена официальная программа Венецианского фестиваля. В числе номинантов не оказалось фильма Кончаловского, которого называли одним из наиболее вероятных претендентов на участие в основном конкурсе старейшего европейского киносмотра.
"Мы отозвали свою заявку на Венецианский фестиваль еще несколько недель назад, так как поняли, что не сможем подготовить копию к началу фестиваля", — пояснили в Фонде. Сроки выхода в прокат фильма еще не определены. Сам режиссер недоступен для комментариев.
Название новой картины Андрея Кончаловского совместного производства России и Италии — «Грех». Фильм рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника Микеланджело (1475-1564) когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главную роль сыграл итальянский актер Альберто Тестоне.
Андрей Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков».
Венецианский фестиваль пройдет в этом году с 29 августа по 8 сентября. На открытии будет показан новый фильм Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга. Жюри возглавит работающий в США мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.
ТАСС: последние новости
Российский фильм о войне в Афганистане вошел во второй конкурс Венеции Фильм "Училка: Испытание" режиссера Алексея Петрухина откроет фестиваль "Короче" Владимир Вдовиченков и Елена Лядова войдут в жюри фестиваля короткометражек в Калининграде
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей6
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение