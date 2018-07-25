Фонд Кончаловского отозвал заявку на участие его фильма в конкурсе Венецианского фестиваля

МОСКВА, 25 июля. / ТАСС /. Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств отозвал заявку на участие его фильма «Грех» в конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля, поскольку копия картины не будет готова к необходимым срокам. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Фонда.

Ранее была объявлена официальная программа Венецианского фестиваля. В числе номинантов не оказалось фильма Кончаловского, которого называли одним из наиболее вероятных претендентов на участие в основном конкурсе старейшего европейского киносмотра.

"Мы отозвали свою заявку на Венецианский фестиваль еще несколько недель назад, так как поняли, что не сможем подготовить копию к началу фестиваля", — пояснили в Фонде. Сроки выхода в прокат фильма еще не определены. Сам режиссер недоступен для комментариев.

Название новой картины Андрея Кончаловского совместного производства России и Италии — «Грех». Фильм рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника Микеланджело (1475-1564) когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главную роль сыграл итальянский актер Альберто Тестоне.

Андрей Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков».