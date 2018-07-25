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Стало известно, почему «Грех» Кончаловского не попал в Венецию
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Стало известно, почему «Грех» Кончаловского не попал в Венецию 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Фильм Кончаловского «Грех» не будет участвовать в конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля — копию картины не успеют подготовить к началу киносмотра, который стартует в этом году 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы Фонда Андрея Кончаловского.
— Мы отозвали свою заявку на Венецианский фестиваль еще несколько недель назад, так как поняли, что не сможем подготовить копию к началу фестиваля, — цитирует агентство полученный ответ.
В совместном российско-итальянском фильме «Грех» рассказывается о периоде жизни художника эпохи Возрождения Микеланджело, когда он работал над росписью потолка Сикстинской капеллы и созданием скульптуры Давида. Главную роль в картине исполняет Альберто Тестоне.
Ранее на фестивалях в Венеции Андрей Кончаловский получил «Серебряных львов» за фильмы «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», а также спецприз жюри фестиваля за «Дом дураков».
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