Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

Откроет фестиваль картина "Человек на луне" режиссера Дэмиена Шазелла , известного по работе над оскароносном мюзикле "Ла-Ла Ленд". В новой ленте Шазелла главную роль снова исполнит знаменитый голливудский актер Райан Гослинг

Также организаторы фестиваля не обошли стороной документальное кино. Участники смотра увидят ленту "Акварель" российского режиссера Виктора Косаковского и "Процесс" украинского документалиста Сергея Лозницы.