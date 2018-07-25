Объявлена программа Венецианского кинофестиваля 

Откроет фестиваль картина "Человек на луне" режиссера Дэмиена Шазелла, известного по работе над оскароносном мюзикле "Ла-Ла Ленд". В новой ленте Шазелла главную роль снова исполнит знаменитый голливудский актер Райан Гослинг.
Кроме этого в конкурсную программу вошли фильмы "Братья Систерс" французского кинематографиста Жака Одиара, "Баллада о Бастере Скраггсе" братьев Коэн, "Рим" Альфонсо Куарона, "Суспирия" Луки Гуаданьино, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
Во внеконкурсной программе зрителям покажут дебютный проект Брэдли Купера "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли.
Также организаторы фестиваля не обошли стороной документальное кино. Участники смотра увидят ленту "Акварель" российского режиссера Виктора Косаковского и "Процесс" украинского документалиста Сергея Лозницы.
Еще одна картина российского производства представлена в программе "Горизонты". В ее рамках пройдет мировая премьера фильма "Человек, который удивил всех" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.