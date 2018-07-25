«Пионер» покажет документальный фильм My Generation

26 июля в рамках третьего сезона совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра Пионер «Бесценные города в кино» зрители увидят документальный фильм документальный фильм My Generation — рок-н-ролльный Лондон 60-х глазами Майкла Кейна , выдающегося британского актера.

Премьера состоится в Летнем Пионере в Парке Сокольники. В прокат картина выйдет 16 августа.

Лондон 60-х — это праздник непослушания, неспящий, раскрашенный в немыслимые раньше цвета город. Музыкальная и модная столица, где боги — The Beatles и The Rolling Stones, а богини — Твигги и Марианна Фэйтфулл. Рок-н-ролл и свободная любовь расшатали классовую систему, и на киноэкране впервые в истории британского кино мог появиться герой с рабочим происхождением Майкла Кейна и его характерным выговором.

Впервые актер мог гордо говорить на пролетарском кокни и быть суперзвездой. Этот, знакомый по «Досье Ипкресс» и «Элфи», голос и звучит за кадром «Моего поколения» — очень личного фильма, героями которого стали Пол Маккартни Дэвид Бейли , Мэри Куант и Роджер Долтри . Уникальные интервью с героями «британского вторжения», лучшая музыка и Лондон, увиденный глазами Майкла Кейна, человека, который пережил 60-е.