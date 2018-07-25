Ещё
«Пионер» покажет документальный фильм My Generation
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Пионер» покажет документальный фильм My Generation 

Газета.Ru 2 часа назад
26 июля в рамках третьего сезона совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра Пионер «Бесценные города в кино» зрители увидят документальный фильм документальный фильм My Generation — рок-н-ролльный Лондон 60-х глазами Майкла Кейна, выдающегося британского актера.
Премьера состоится в Летнем Пионере в Парке Сокольники. В прокат картина выйдет 16 августа.
Лондон 60-х — это праздник непослушания, неспящий, раскрашенный в немыслимые раньше цвета город. Музыкальная и модная столица, где боги — The Beatles и The Rolling Stones, а богини — Твигги и Марианна Фэйтфулл. Рок-н-ролл и свободная любовь расшатали классовую систему, и на киноэкране впервые в истории британского кино мог появиться герой с рабочим происхождением Майкла Кейна и его характерным выговором.
Впервые актер мог гордо говорить на пролетарском кокни и быть суперзвездой. Этот, знакомый по «Досье Ипкресс» и «Элфи», голос и звучит за кадром «Моего поколения» — очень личного фильма, героями которого стали Пол Маккартни, Дэвид Бейли, Мэри Куант и Роджер Долтри. Уникальные интервью с героями «британского вторжения», лучшая музыка и Лондон, увиденный глазами Майкла Кейна, человека, который пережил 60-е.
Майкл Кейн — один из самых известных, востребованных и узнаваемых британских актеров, ставший за свою многолетнюю карьеру лауреатом двух «Оскаров», трех «Золотых львов» и бесчисленного количества других премий, а также обладатель рыцарского титула, пожалованного ему королевой Елизаветой II.
Газета.Ru: последние новости
Вышел второй трейлер фильма "Алита: Боевой ангел" Кевин Смит назвал дату начала съемок нового фильма о Джее и Молчаливом Бобе Режиссер "Шазама" подтвердил наличие в трейлере отсылки к "Хранителям"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей6
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение