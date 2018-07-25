Десант инопланетян высадится в Подмосковье: Бондарчук снимает «Притяжение-2»

Под Москвой обнаружена секретная база, на которой, предположительно, высадился десант инопланетян. И это не шутка. Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения знаменитого фантастического блокбастера «Притяжение». Фильм выйдет при поддержке ВГТРК . Подробности сюжета держат в тайне, но уже известно: декорации и спецэффекты поражают воображение.

Туман из дымомашины рассеивается и появляется она— главная героиня самого популярного научно фантастического фильма современного российского кино. В кадре уже не суровые пейзажи Северного Чертанова, а почти романтические виды сельского хутора. В Подмосковье начались съемки долгожданного продолжения «Притяжения» Федора Бондарчука.

"Полтора года мы готовились. Картина нарисована, раскадрована, сделаны аниматики, превизы, выбрана натура. Потом отказались от одной части, пришли к другой, от одного способа съемок к другому. Она сложнее, в ней больше визуальных эффектов, гораздо больше сложно-постановочных сцен", — рассказывает режиссер Федор Бондарчук.

"Два" — это не просто порядковый номер картины, в продолжении «Притяжения» заготовлено вдвое больше экшн-сцен, впечатляющей компьютерной графики, а вторым режиссером на площадке выступает Олег Трофим , получивший известность после триумфа романтической драмы «Лёд». Так что в «Притяжении-2» стоит ждать не только ярких батальных сцен, но красивых любовных!

Съемки «Притяжения-2» проходят в режиме абсолютной секретности, всем членам съемочной группы запрещено рассказывать, где именно проходит съемочный процесс, ну а мобильные телефоны каждого из членов команды заклеены непрозрачным скотчем.

В секрете, конечно, держат и сюжет будущей картины. Известно лишь, что действие будет разворачиваться спустя три года после событий первой части — катастрофы в Чертанове. Как встреча с неизвестным изменила героев и готово ли человечество вновь столкнуться с инопланетным разумом?

— Волнуемся, как в первый раз! Это прекрасное ощущение! Как впервые! Дай Бог нам всем пройти этот путь хорошо, интересно!

Разбивать фарфоровые тарелки в жизни, а инопланетные — в кино у Федора Бондарчука получается более чем эффектно! Какой будет новая часть его «Притяжения» и все ли герои вновь вернутся на большой экран?

Премьеру российский зритель увидит в конце следующего года.