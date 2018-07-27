Тонну мороженого раздадут нижегородцам на фестивале 28 июля

Фестиваль «#ВсеСвои», посвященный актуальной молодежной культуре, пройдет на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 28 июля. Об этом сообщает молодежная палата при городской Думе.

В рамках фестиваля будет работать несколько интерактивных площадок: образовательный лекторий, спортивная и детская зоны. Пройдут благотворительная акция «Гардероб», парад волонтеров ЧМ-2018, автовыставка нижегородских клубов.

Гостей фестиваля ждет большое количество подарков и призов. Организаторы обещают раздать тонну мороженого.

Вход свободный.

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