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Тонну мороженого раздадут нижегородцам на фестивале 28 июля
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Тонну мороженого раздадут нижегородцам на фестивале 28 июля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Фестиваль «#ВсеСвои», посвященный актуальной молодежной культуре, пройдет на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 28 июля. Об этом сообщает молодежная палата при городской Думе.
В рамках фестиваля будет работать несколько интерактивных площадок: образовательный лекторий, спортивная и детская зоны. Пройдут благотворительная акция «Гардероб», парад волонтеров ЧМ-2018, автовыставка нижегородских клубов.
Гостей фестиваля ждет большое количество подарков и призов. Организаторы обещают раздать тонну мороженого.
Вход свободный.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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