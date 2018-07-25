Федор Бондарчук приступил к съемкам «Притяжения 2» 

Продюсерами картины станут сразу 5 человек: Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Производством продолжения блокбастера об инопланетном вторжении займутся кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород», телеканал «Россия 1» и Национальная Медиа Группа. В основу второй части франшизы лягут события, которые проходят спустя три года после того, как на Москву упал космический корабль инопланетян. «После падения инопланетного корабля прошло три года. Катастрофа перевернула жизнь девушки из Чертанова и навсегда изменила наше представление о вселенной. Кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас. Но человечество еще не знает, что очень скоро ему предстоит пережить новую встречу», — цитируют "Известия" пресс-релиз. Главные роли в фильме исполнят актеры из первой части. На экранах «Притяжение 2» появится 26 декабря 2019 года. Премьера первого фильма прошла в январе 2017 года. Тогда картина собрала в прокате больше 1 млрд рублей. Ленту посмотрели не только российские, но и зарубежные зрители. «Притяжение» показывали в кинотеатрах более 80 стран.