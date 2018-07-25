Оно того стоило: 7 актеров, которые теряли и набирали вес ради роли

Рассматривая фотографии знаменитостей, мы часто критикуем их за излишнюю худобу, или наоборот за лишний вес. Но в мире кино такие метаморфозы очень часто связаны с новыми ролями, ради которых актеры готовы изнурять себя жесткими диетами или пичкать фастфудом. Но когда на кону заветный «Оскар», разве не стоит потерпеть перепады в весе?Оно того стоило: 7 актеров, которые теряли и набирали вес ради роли Шарлиз Терон Пока все обсуждают лишний вес Шарлиз Терон ради её роли в новом фильме «Талли», хотелось бы вспомнить, что это не первый подобный опыт в карьере

актрисы. Для роли серийной убийцы Эйлин Уорнос в драме «Монстр» Шарлиз подсела

на картофельные чипсы и набрала 13 килограммов, чтобы лучше вжиться в роль своей

героини. Помимо лишнего веса на время съемок актриса обзавелась зубными

протезами, линзами и уродливым гримом. В отталкивающей женщине на экране было

действительно тяжело узнать Шарлиз Терон, слившуюся с ролью Уорнос, за что актриса

получила Оскар в номинации «Лучшая женская роль».

Мэтью Макконахи Картина «Далласский клуб покупателей» принесла сразу две награды Оскар своим актерам, которые ради роли сильно сбросили вес. Мэтью

Макконахи, который всегда мог похвастаться стройной фигурой, для роли

главного героя Рона Вудруфа, техасского электрика, заболевшего СПИДом, скинул 20 килограммов. Актеру приходилось довольствоваться диетической колой, яичными

белками и курицей, его психическое здоровье сильно пошатнулось, но актеры

готовы идти на любые жертвы ради заветной статуэтки за «Лучшую мужскую роль».

Джаред Лето Еще на стадии прослушивания на роль транссексуала Райана,

также страдающего от СПИДа, Джаред Лето поразил режиссера Жан-Марка Валле своим

желанием сыграть в фильме. Он просто флиртовал с Валле, как это сделал бы его герой, и на следующее утро проснулся уже с ролью в кармане. Чтобы сыграть Райана,

Лето похудел на 15 килограммов за месяц, практически отказавшись от еды в пользу голодания. Роль Райана принесла Джареду Лето победу в номинации «Лучший

актер второго плана».

Роберт Де Ниро получил «Оскар» за роль итало-американского боксера Джейка Ламотты, но для этого ему пришлось неплохо постараться и набрать вес в два этапа. Изначально для съемок спаррингов Де Ниро нарастил 9 килограммов мышечной массы, а потом взял отпуск в 4 месяца и вернулся на съемочную площадку для финальных сцен, где его персонаж уже ушел из спорта и занялся шоу-бизнесом, прибавив уже 27 килограммов веса. Отдышка Де Ниро и его проблемы со здоровьем очень волновали режиссера картины Мартина Скорсезе , но, к счастью, актер быстро пришел в форму.

Натали Портман От природы стройная Натали Портман похудела на 12 килограммов

для съемок в фильме «Черный лебедь». Роль, медленно, но, верно, сходящей с ума балерины Нины Сейерс, далась актрисе очень непросто. Вегетарианка Портман

практически полностью ограничила себя в еде, съедая лишь крошечные порции овощей

и фруктов. Плюсом к строгой диете шли постоянные занятия балетом и изнурительные

тренировки в бассейне, на которые Натали тратила по восемь часов в день. Впрочем,

все закончилось отлично, за роль Портман получила статуэтку, а на премию вручение пришла, будучи беременной и ожидая пополнения в семье.

Для того, чтобы воплотить на экране образ специального агента ЦРУ Боба Барнса, Джордж Клуни отказался

использовать накладки имитирующие лишний вес и принялся наращивать

килограммы самостоятельно. По советам Рене Зелвегер, толстеющей для фильмов про Бриджит Джонс , он выпивал по вечерам несколько литров пива и заедал все это пиццей. Своеобразная диета дала свои плоды в виде 15 килограммов, но сам Клуни

признает, что в его возрасте такие эксперименты не проходят незамеченными.

Справится с этим актеру помогла победа в номинации «Лучшая мужская роль второго

плана», персональный тренер и правильное питание.

Энн Хэтэуэй начинала свою карьеру в кино с милых фильмов про дурнушек, трансформирующихся в принцесс, но с каждым годом участвовала во всё более серьезных проектах. Одна из самых сложных работ актрисы — роль Фантины в мюзикле «Отверженные». Энн пришлось потерять 11 килограммов, чтобы выглядеть

истощенно, буквально на грани жизни и смерти. Она голодала, довольствуясь лишь маленькими

порциями сухой овсяной пасты, и к тому же лишилась своих волос, сделав себе

стрижку под мальчика. Оглядываясь на полученный опыт, Энн говорит, что все это было похоже на сумасшествие, которое она сотворила ради Фантины. Но потеря

волос и веса стоила того, за эту роль Энн Хэтэуэй получила свой первый, и мы надеемся не последний, Оскар.