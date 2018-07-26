Дэн Стивенс присоединится к Харрисону Форду в экранизации «Зова предков»

Напомним, книга «Зов предков» была опубликована в 1903 году. Рассказ ведется от имени пса Бэка, которого перевозят из тихого калифорнийского ранчо в Канаду во времена золотой лихорадки.

Съемки начнутся уже в сентябре этого года.