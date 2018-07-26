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Дэн Стивенс присоединится к Харрисону Форду в экранизации «Зова предков»
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Дэн Стивенс присоединится к Харрисону Форду в экранизации «Зова предков» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Звезда «Легиона» Дэн Стивенс снимется вместе с номинантом на премию «Оскар» Харрисоном Фордом в предстоящей экранизации одноименной повести Джека Лондона «Зов предков».
Форд сыграет циничного золотоискателя Джона Торнтона, а какая роль досталась Стивенсу пока не сообщается. Режиссером фильма является номинант на премию «Оскар» Крис Сандерс, работавший над мультфильмами «Король Лев», «Как приручить дракона» и «Лило и Стич». Сценаристом назначен автор «Логана» Майкл Грин. Продюсерами проекта выступают Эрвин Стофф и Райан Стаффорд.
Напомним, книга «Зов предков» была опубликована в 1903 году. Рассказ ведется от имени пса Бэка, которого перевозят из тихого калифорнийского ранчо в Канаду во времена золотой лихорадки.
Съемки начнутся уже в сентябре этого года.
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