Дэн Стивенс присоединится к Харрисону Форду в экранизации «Зова предков» 

Звезда «Легиона» Дэн Стивенс снимется вместе с номинантом на премию «Оскар» Харрисоном Фордом в предстоящей экранизации одноименной повести Джека Лондона «Зов предков».
Форд сыграет циничного золотоискателя Джона Торнтона, а какая роль досталась Стивенсу пока не сообщается. Режиссером фильма является номинант на премию «Оскар» Крис Сандерс, работавший над мультфильмами «Король Лев», «Как приручить дракона» и «Лило и Стич». Сценаристом назначен автор «Логана» Майкл Грин. Продюсерами проекта выступают Эрвин Стофф и Райан Стаффорд.
Напомним, книга «Зов предков» была опубликована в 1903 году. Рассказ ведется от имени пса Бэка, которого перевозят из тихого калифорнийского ранчо в Канаду во времена золотой лихорадки.
Съемки начнутся уже в сентябре этого года.