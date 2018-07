Вышел трейлер байопика Фредди Меркьюри с Рами Малеком

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Съемки биографического фильма «Богемская рапсодия» о группе Queen, которые начались уже давно и никак не могли закончиться по различным причинам, наконец-то завершились. Киностудия 20th Century Fox объявила дату премьеры — 2 ноября — и выложила в Сети финальный трейлер картины, главную роль в которой сыграл Рами Малек (сериал «Мистер робот»).

«Фильм расскажет о стремительном росте популярности группы благодаря революционному звучанию и культовым хитам. В момент, когда Queen достигли беспрецедентного успеха, Фредди Меркьюри неожиданно решает начать сольную карьеру. Однако без своих коллег по группе ему приходится нелегко. После воссоединения музыкантам удается стать одной из величайших рок-групп в истории», — гласит аннотация к фильму.

«Единственное, что может превзойти по уникальности их музыку, — история его жизни», — с этой фразы начинается трейлер.

Однако фильм не затронет тему личной борьбы Фредди Меркьюри с неизлечимым заболеванием, а расскажет историю его становления как певца, музыканта и лидера группы. Мы узнаем о том, как создавались хиты Bohemian Rhapsody, We Will Rock You и другие произведения, увековечившие группу Queen. А закончится киноистория фееричным выступлением на фестивале Live Aid в 1985 году.

