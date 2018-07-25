«Зверь»

Жанр: триллер

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Майкл Пирс

Сценарий: Майкл Пирс

Продюсеры: Кристиан Броуди, Лорен Дарк, Ивана МакКиннон

Кто снимался в фильме «Зверь»: Джонни Флинн, Джесси Бакли, Джеральдин Джеймс, Олуэн Фуэр, Чарли Палмер Ротуэлл, Тристан Гравель, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Эмили Тааффе, Тим Вудворд Сюжет фильма «Зверь» Несмотря на возраст, 27-летняя Молл до сих пор живет с родителями на небольшом острове в строгой изолированной общине. Всю жизнь она находится в плену невидимых оков, которые угнетают личность, где каждый шаг контролируется родственниками. Когда девушка встречает Паскаля, первая любовь дает ей силы почувствовать себя живой и попытаться стать свободной. Переехав жить к возлюбленному, героиня надеется начать новую жизнь, однако родные не могут смириться с таким решением. Вскоре Паскаля начинают подозревать в происходящих в округе жестоких убийствах. Молл предстоит сделать выбор, который изменит ее жизнь навсегда. Интересные факты о фильме «Зверь»:

Впервые фильм был представлен на кинофестивале в Торонто, где получил одобрение критиков. «Зверь» — полнометражный дебют режиссера Майкла Пирса. В основу сюжета легла реальная история о человеке, который держал в страхе остров Джерси в 1960-х и 1970-х годах, за что получил прозвище «Зверь Джерси».

Трейлер фильма «Зверь»:

Кадры из фильма «Зверь»:

Кадр из фильма «Зверь»

Кадр из фильма «Зверь»

Кадр из фильма «Зверь»

Кадр из фильма «Зверь»

Кадр из фильма «Зверь»