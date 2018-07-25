Пять культовых фильмов Карена Шахназарова

«МИР 24» вспомнил другие ленты кинорежиссера, которые вошли в золотую коллекцию советского кинематографа и полюбились современным зрителям.

Валентину Теличкину. «Мы из джаза», 1983 год Свою карьеру в кино Карен Шахназаров, выпускник режиссерского факультета ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина ), начал в 1980 году с комедии «Добряки». Для участия в фильме начинающий режиссер смог привлечь не только опытную техническую команду художников-постановщиков и операторов, но и актеров, которые в 80-е уже были знаменитыми на весь Советский Союз: Геогия Буркова, Владимира Зельдина

Через два года после выхода «Добряков» Шахназаров взялся за съемки художественного фильма под рабочим названием «Оркестр».

Изначально лента задумывалась как музыкальная комедия о молодом Леониде Утесове , но певец наотрез отказался сотрудничать. Лишь несколько лет спустя Карен Шахназаров узнал, что Утесов не был классическим джазменом и не считал себя первопроходцем этого направления в России.

Несмотря на первую неудачу — отказ Утесова, — в 1982 году в Одессе Шахназаров начал съемки фильма, главной задачей которого было рассказать о сложной истории становления джаза в СССР.

«На момент создания ленты джаз был уже «легализован» в стране, но так было не всегда. К счастью, это не помешало музыкантам высокого уровня проявить себя и создать свои коллективы», — рассказывал режиссер в 2017 году.

После премьеры «Мы из джаза» молодой режиссер проснулся знаменитым. Как позже вспоминал Карен Шахназаров, фильм вернул ему веру в себя и помог продолжить карьеру в кино. А главные музыкальные темы фильма «Старый рояль» и «Спасибо, музыка» стали поистине классикой советской эстрады.

«Курьер», 1986 год В год премьеры «Мы из джаза» в популярном молодежном журнале «Юность» была опубликована небольшая повесть Карена Шахназарова под названием «Курьер». Публикация вызвала большой ажиотаж у аудитории, и год спустя автору позвонили с «Мосфильма» с предложением снять фильм по его же произведению.

После премьеры фильм сразу же стал культовым, во многом из-за использованной в нем прогрессивной музыки и танцев.

За год премьеры — 1986 — его посмотрели около 50 миллионов советских граждан, которые полюбили «Курьера» за горькую иронию и точное описание потерянного юноши, героя времен перестройки.

В 1987 году фильм стал одним из лидеров проката пятилетки 1985-1990. В 1988 году команде его создателей была вручена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых.

«Город Зеро», 1988 год После успеха в жанрах комедии и трагикомедии, Карен Шахназаров решил поэкспериментировать с фантасмагорией. В 1987 году на том же «Мосфильме» он начал снимать комедию абсурда «Город Зеро», свой пятый по счету фильм, в котором он выступил одновременно как режиссер и сценарист.

По сюжету, главный герой, инженер машиностроительного завода Алексей Варакин в исполнении Леонида Филатова, приезжает в провинциальный городок, чтобы согласовать план сборки кондиционеров. Уже на проходной фабрики с ним начинают происходить странные и мистические события, которые оказываются обыденностью для жителей маленького города.

В необычном сюжете зрители увидели пародию на современную разруху и нестабильность. Тем более что режиссер всячески пытался уйти от экранного эффекта и изобразить реальность такой, какая она есть, вплоть до узнаваемых деталей. Так, натурные съемки «Города Зеро» проходили в Коломне — в начале ленты можно увидеть на табличке платформы маршрут следования поезда: «Вологда — Ленинград».

«Белый тигр», 2012 год Кроме собственных произведений, Шахназаров нередко использовал для написания сценариев классические и современные литературные произведения. В 2010 году режиссер начал работу над военно-фантастическим фильмом «Белый тигр», в основу которого лег роман Ильи Бояшова «Танкист».

По словам самого Шахназарова, фильм он посвятил отцу-фронтовику и поколению советских людей, которые прошли Великую Отечественную войну.

Великий Балабанов

Пять лет без мастера

По сюжету, «Белым тигром» называют огромный неуязвимый немецкий танк, который безжалостно расстреливает отряды противника. Никто из советских воинов не может подтвердить или опровергнуть его существования. В качестве ответного шага советское командование решает создать для борьбы с ним особый танк — специальную модель Т-34.

«Поединок солдата и танка — уникальная возможность показать войну с другого ракурса, мистического. Я пытался придать танкам некое ощущение жизни. Должен сказать, что за время съемок я по-настоящему влюбился в «Т-34». Это гениальная машина с собственной эстетикой, характером», — отмечал Шахназаров после премьеры.

В сентябре 2012 года лента была выдвинута на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Анна Каренина », 2017 год Одним из недавних проектов, над которым работал Карен Шахназаров, стала премьера кинофильма, а затем и многосерийного телевизионного фильма «Анна Каренина. История Вронского».

За основу сюжета режиссер взял одноименный роман Льва Толстого , публицистическую повесть «На японской войне» и цикл рассказов о японской войне Викентия Вересаева.

Максим Матвеев. Главный герой его фильма — сын Анны Карениной Сергей Алексеевич, старший ординатор военного госпиталя в Манчжурии. После тяжелого ранения к нему на операцию поступает полковник по имени Алексей Вронский, который рассказывает хирургу историю его матери. Главные роли в фильме сыграли Елизавета Боярская

Натурные съемки «Анны Карениной» проходили в Крыму, а ради одной из сцен съемочной группе пришлось специально возвести, а затем сжечь целую китайскую деревню.

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