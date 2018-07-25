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Опубликованы уникальные кадры со съемок в день рождения фильма «Терминатор»
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Опубликованы уникальные кадры со съемок в день рождения фильма «Терминатор» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Картина Джеймса Кэмерона «Терминатор» покорила мир в 1984 году. В той, первой, части будущей серии фильмов Арнольд Шварценеггер сыграл робота из будущего, прилетевшего на землю убить мать будущего победителя в войне машин и людей. Но даже «плохой Терминатор» стал именем нарицательным и прославил актера на всю планету.
Во второй части с приставкой «Судный день» робот — уже положительный герой. Гениальный ход и снова ошеломительный успех. Фраза, сказанная Шварценеггером «Iʼll be back» (с английского «я вернусь» — прим. ред.) — одна из самых известных за всю историю кино. Ах да, есть еще «Hasta la vista, baby» — по-испански «до свидания, детка». Тоже эффектная.
Другие части «Терминатора» периодически еще появляются и даже собирают кассы в кинотеатрах. В них играют модные и популярные сейчас артисты, и сам Шварценеггер, но с дилогией Кэмерона в один ряд фанаты эти фильмы уже не ставят.
На странице великого Арни в Facebook опубликовано видео со съемок первой части. В ролике показана подготовка к сценам, грим, смешные моменты, жалобы Арни на тяжелый труд и просьбы включить ему «австрийскую рождественскую музыку». История! Всем, кто испытал ностальгию и уже качает на вечер обе части кино — приятного просмотра!
Ранее Пятый канал рассказывал о втором рождении другого старичка — «Робокопа». Киностудия MGM перезагружает франшизу. Руководителем проекта станет известный многим зрителям по работе над фильмами «Район № 9» и «Робот по имени Чаппи» режиссер Нил Бломкамп.
Фильм будет называться «Робокоп возвращается» (Robocop Returns). Сценарий к нему напишет Джастин Родс, известный по фильмам «Терминатор 6» и «Наемные убийцы». За основу будет взята история из оригинальной ленты, созданной Эдвардом Ноймайером и Майклом Майнером в 1980-х годах. В новой версии «Робокопа» дуэт сценаристов выступает в роли продюсеров.
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