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«Ночь кино» пройдет в Удмуртии 25 августа
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«Ночь кино» пройдет в Удмуртии 25 августа 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Ночь кино» в третий раз пройдет в Удмуртии 25 августа. Об этом сообщает Республиканский дом народного творчества.
В республике «открытые кинотеатры» будут организованы на 85 площадках. В Ижевске главными площадками станут Парк космонавтов и фан-зона в Парке Кирова.
Сейчас идет интернет-голосование за лучшие отечественные киноленты. На выбор зрителям предлагают 26 фильмов. Голосование продлится до 1 августа.
Также в рамках акции пройдут мастер-классы, творческие встречи, концерты, игровые программы, флешмобы и другое.
Вход на все мероприятия акции «Ночь кино» свободный.
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