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Анатолий Белый и Екатерина Шпица читали для нижегородцев стихи на берегу Волги (ВИДЕО)
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Анатолий Белый и Екатерина Шпица читали для нижегородцев стихи на берегу Волги (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Актер театра и кино, заслуженный артист России, член жюри Горькийfest Анатолий Белый представил в Нижнем Новгороде свой проект «Кинопоэзия». Показ короткометражек, снятых молодыми режиссерами на стихи Максима Горького, состоялся 24 июля в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной в рамках фестиваля российского кино Горькийfest. Идея проекта заключалась в создании режиссерами сценариев на стихи максима Горького. По лучшим из них в последующем были сняты короткометражные фильмы.
«Мне самому надоело сниматься в сериалах и захотелось сделать что-то для души. Поэзия Горького не так известна, как проза. Для меня Горький-поэт значительно слабее Горького -прозаика. Мы волновались на протяжении всех съёмок. Надеюсь, нам удалось не уйти далеко от идей автора и даже привнести в его творчество что-то новое», — рассказал Анатолий Белый, представляя проект со сцены летнего кинотеатра.
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Нужно отметить, что в этот вечер в летнем кинотеатре был аншлаг. Победителем конкурса «Кинопоэзия с Анатолием Белым» стала нижегородский режиссер Жанна Кириллова, снявшая фильм по стихотворению «Легенда о Марко».
«Мы написали свою историю. Казалось бы, что можно снять по притче? Мы перенесли ее на современный лад», — сказал автор «Кинопоэзии».
В рамках презентации проекта Анатолий Белый вместе с актрисами Екатериной Шпицей и Юлией Чебаковой читали для нижегородцев стихи великих поэтов.
После этого зрителям летнего кинотеатра показали альманах лучших работ, снятых за два года существования «Кинопоэзии с Анатолием Белым».
Актер, кстати, высоко оценил новую площадку на недавно открывшейся набережной и отметил ее романтическое настроение: «Каждый раз оборачиваясь, смотрю на эту реку, солнечную дорожку. Такой джаз в душе! Эх! Красиво здесь у вас! Попрошу ПМЖ в Нижнем!»
Напомним, выдающийся режиссер Николай Досталь провел в Нижнем Новгороде мастер-класс.
В городе N: последние новости
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