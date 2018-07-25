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Звезда «Закрытой школы» Поля Полякова занялась сольной карьерой
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Звезда «Закрытой школы» Поля Полякова занялась сольной карьерой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Актриса Поля Полякова, известная по фильмам «Закрытая школа», «О, счастливчик», «Отражение», «Привет от Катюши», записала свою первую песню под названием «Счастливая».
— Все мы встречаемся, влюбляемся, женимся… Бывает, что не везёт так, что просто беда. Посвящается тем, кому сейчас больно и трудно пережить расставание. Очень надеюсь, что эта песня даст силы и заряд позитива, потому что на самом деле это танцевальный хит, — рассказала в интервью Sobesednik.ru исполнительница.
Также актриса добавляет, что песня родилась не просто так:
— Недавно у двух моих подруг был тяжелый период в жизни. Одна пережила развод после предательства мужа. Другая терпела побои и издевательства от мужчины, от которого она родила троих детей. Я была с ними рядом и поддерживала их, внушала им уверенность, что все дальше будет хорошо, — говорит Поля.
Уже осенью артистка приступит к съемкам клипа на композицию «Счастливая».
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