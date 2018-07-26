В сети появился трейлер сериала «Первые» с Шоном Пенном 

«Каждый раз, когда человечество сталкивается с неизвестностью, оно платит свою цену», — такую запись оставила компания в описании к видео. Многосерийный фильм расскажет о перелете на Марс. Группа астронавтов должны первыми из всего человечества прибыть на красную планету. Одну из главных ролей в картине исполнил известный голливудский актер Шон Пенн, помимо него в ленте снялись Наташа Макэлхоун, Лиза Гэй Хэмилтон, Рей Лукас и другие актеры. Пилотная серия проекта выйдет на сервесе Hulu 14 сентября.