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В сети появился трейлер сериала «Первые» с Шоном Пенном
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В сети появился трейлер сериала «Первые» с Шоном Пенном 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
«Каждый раз, когда человечество сталкивается с неизвестностью, оно платит свою цену», — такую запись оставила компания в описании к видео. Многосерийный фильм расскажет о перелете на Марс. Группа астронавтов должны первыми из всего человечества прибыть на красную планету. Одну из главных ролей в картине исполнил известный голливудский актер Шон Пенн, помимо него в ленте снялись Наташа Макэлхоун, Лиза Гэй Хэмилтон, Рей Лукас и другие актеры. Пилотная серия проекта выйдет на сервесе Hulu 14 сентября.
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