Ещё
О сотворчестве театральных актеров расскажут в Текстильщиках
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

О сотворчестве театральных актеров расскажут в Текстильщиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
О Василии Каратыгине и Александре Мартынове жителям ЮВАО расскажут в культурном центре «Москвич» в рамках лекции из цикла по истории русского театра «Пять рассказов о знаменитых актерах — дуэты, сотворчество, содружество».
— Их можно назвать примером противоположности актерских индивидуальностей. Их еще при жизни называли гениальными, — пояснили в пресс-службе КЦ «Москвич». — Лекцию «В. А. Каратыгин и А. Е. Мартынов — сценический контрапункт» читает актер театра и кино, режиссер театра-студии «Традиция» Андрей Платонов.
Любителей театра в возрасте от шести лет ждут 27 августа по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Начало — в 19.30. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Кататься на скейтборде научат в парке «Кузьминки» Экологическую акцию «Я водяной» проведут на природной территории «Кузьминки-Люблино» Дети и подростки района Люблино сыграют в аэрохоккей и теннис
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звёздные войны» расстроили учёных
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение