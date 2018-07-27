О сотворчестве театральных актеров расскажут в Текстильщиках

О Василии Каратыгине и Александре Мартынове жителям ЮВАО расскажут в культурном центре «Москвич» в рамках лекции из цикла по истории русского театра «Пять рассказов о знаменитых актерах — дуэты, сотворчество, содружество».

— Их можно назвать примером противоположности актерских индивидуальностей. Их еще при жизни называли гениальными, — пояснили в пресс-службе КЦ «Москвич». — Лекцию «В. А. Каратыгин и А. Е. Мартынов — сценический контрапункт» читает актер театра и кино, режиссер театра-студии «Традиция» Андрей Платонов

Любителей театра в возрасте от шести лет ждут 27 августа по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Начало — в 19.30. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.