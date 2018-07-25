Кастинг: кто из наших актрис мог бы сыграть супергероиню?

Вселенная DC — вымышленный мир, очень похожий на наш, с той лишь разницей, что кроме простых людей его населяют супергерои, такие как Супермен, Бетмен, Аквамэн, а так же супергероини, например Чудо-женщина и Женщина-кошка.

Фото: кадр из мультфильма «DC Superhero Girls»

Кроме комиксов о супергероях, огромной популярностью пользуются фильмы, созданные на основе этих комиксов. Могли бы наши актрисы сняться в одной из таких экранизаций? Определенно да. Среди наших звезд достаточно подходящих типажей. Чудо-женщина, Юлия Снигирь Этот персонаж основан на греческой мифологии: во вселенной DC Чудо-женщина (Wonder Woman) — принцесса амазонок, известная как Диана. Она обладает сверхчеловеческой выносливостью и скоростью, а также может общаться с животными. Чудо-женщина появлялась в комиксах регулярно начиная с 1941 года и стала одним из самых популярных персонажей комиксов о вселенной DC. В 2017 году вышел фильм о Чудо-женщине студии Warner Bros, главную роль в котором исполнила израильская актриса Галь Гадот (Gal Gadot).

Фото: кадр из фильма «Чудо-женщина»

Благодаря своей силе воли Чудо-женщина никогда не отступит перед битвой, она настоящий боец, но при этом способна проявлять сочувствие. Чудо-женщина имеет высокий рост, мощное телосложение, копну черных волос и носит довольно открытый костюм.

Фото: комикс о Чудо-женщине, кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Сыграть Чудо-женщину в России могла бы актриса Юлия Снигирь: красный цвет ей очень идет, да и обнажается она эффектно, что продемонстрировала в фильме «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

Фото: кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», графика: Е. Смагин Женщина-кошка, Равшана Куркова Первоначально во вселенной комиксов DC Женщина-кошка была злодейкой, но потом стала супергероиней. Она жила в Готэме и впервые появилась в комиксах про Бэтмена. В голливудских экранизациях роль Женщины-кошки исполняли Мишель Пфайффер , Холли Берри и Энн Хэтэуэй

Фото: кадры из фильмов «Бэтмен возвращается», «Женщина-кошка», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»

Обязательные аксессуары Женщины-кошки — черный облегающий костюм и маска с кошачьими ушами.

Актрисе, претендующей на эту роль, нужна хорошая физическая подготовка и гибкость. Кошачьей грацией обладает актриса Равшана Куркова — она отлично смотрелась бы в черном обтягивающем костюме Женщины-кошки.

Фото: Кудрявов Борис, графика: Е. Смагин Харли Квинн, Светлана Ходченкова Суперзлодейка Харли Квинн тоже изначально появилась в истории о Бэтмене — мультике 1992 года, а позже попала и в комиксы Вселенной DC. Харли Квинн ненавидит Бэтмена и является главной помощницей Джокера.

Фото: кадр из фильма «Отряд самоубийц»

В фильме 2016 года «Отряд самоубийц» роль Харли Квинн исполнила австралийская актриса Марго Робби (Margot Robbie). Образ Харли Квинн в этом фильме отличается от привычного образа из комиксов, но он так понравился зрителям и критикам, что картине присудили премию «Оскар» за лучший грим и прически.

Фото: комикс о Харли Квинн, Веленгурин Владимир

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В России роль Харли Квинн смогла бы исполнить актриса Светлана Ходченкова. По типажу она похожа на австралийскую актрису Марго Робби.

Фото: кадр из фильма «Отряд самоубийц», графика: Е. Смагин

Кроме того, актриса хорошо смотрится в роли злодейки: в фильме «Росомаха. Бессмертный» Ходченкова сыграла главного антагониста Росомахи, Гадюку.

Фото: кадр из фильма «Росомаха. Бессмертный» Какой образ кажется вам наиболее интересным? Голосуйте за актрису, достойную роли в супергеройском кино!