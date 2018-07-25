Эпохальный Римас Туминас станет героем фильма

На государственное финансирование в размере 10 миллионов рублей претендует документальный фильм «Звуки эпохи» о художественном руководителе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, выдающемся режиссере Римасе Туминасе

Проект картины экспертный совет при Министерстве культуры России рассмотрел 23 июля. Фамилия режиссера Наталии Ю (Наталии Юхневич), защищавшей проект, мало что говорит. А вот имя автора сценария будущей ленты Андрея Шемякина , человека очень авторитетного как в мире кино (он президент Гильдии кинокритиков) и телевидения (он автор передач о деятелях культуры на канале «Культура»), так и в кругу сценаристов. О работе над фильмом он рассказал «Вечерней Москве».

— Почему я взялся за картину о Римасе Туминасе? Ответ прост: я родился в Литве, как и Римас. Кроме того, ищу художника, который бы искал международный язык искусства. А язык театра — пластический — именно такой, поскольку он поверх барьеров. И, мне кажется, Римас Туминас ищет примерно то же самое. Ну и потом — мы одно поколение. Давно хочу рассказать о художнике — своем современнике.

Туминас и Шемякин родились в эпоху расцвета кинематографа, когда был расцвет итальянского неореализма и начало французской «новой волны», а любимый режиссер Туминаса Федерико Феллини снял свои легендарные картины.

Кстати, первой любовью Римаса Туминаса был именно кинематограф. Подростком он работал киномехаником и после каждого показа пересматривал фильм.

Одной из тем будущей ленты станут звуки и музыка. Римас Туминас поделился тем, как они важны для него:

— Всех людей делю на тихих и громких, звонких и глухих. Правда, один и тот же человек в тот или иной момент может быть тихим, а в другой — громким. Мне нравятся тихие, скромные люди, в которых нет фальши и крика. Татьяна Ларина — тихая, а Онегин — громкий, поэтому между ними — диссонанс.

Съемки документального фильма пройдут в разных странах мира. Театр имени Евгения Вахтангова много гастролирует и в сентябре отправится в Испанию. А в Англии Туминас планирует ставить чеховскую пьесу «Три сестры», и этот процесс станет одним из фрагментов будущей ленты.

Римас Туминас — режиссер с мировой славой, и зрителям России будет интересно узнать его как человека. Андрей Шемякин признался, что «в сценарии будет сделан акцент на человеческой стороне Римаса Туминаса».

А еще герой фильма — уникальный собеседник. Он говорит афоризмами, парадоксами и образами. Причем никогда не повторяется. «Звуки эпохи» покажут процесс зарождения мысли мастера.